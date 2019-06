Die Soforthilfe

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Davy Klaassen.

Davy Klaassen war ein teures Versprechen und kam ohne jede Wettkampfpraxis zu Werder. Der Kauf des Niederländers war also durchaus auch riskant für die Bremer - hat sich nach nur einer Saison aber schon voll bezahlt gemacht. Klaassen hat die Mannschaft auf seine ganz eigene, eher zurückhaltende Weise weit nach vorne gebracht.

Die Zahlen

Die vermeintlich wichtigste Zahl war schon vor Davy Klaassens erstem Arbeitstag bei Werder in Umlauf. Mit kolportierten 13,5 Millionen Euro Ablöse ist Klaassen der teuerste Einkauf der Bremer Vereinsgeschichte. Den damit verknüpften großen Erwartungen ließ der Niederländer dann auf dem Platz aber auch die entsprechenden Antworten folgen: Klassen stand 33 Mal in Werders Startelf, spulte dabei fast 382 Kilometer und 2283 intensive Läufe ab - alles Topwerte, nicht nur teamintern. Dazu kamen sehr ordentliche fünf Tore und fünf Assists. Und auch in einer anderen Kategorie schaffte es Klaassen unter die Top Ten der Liga: 46 Fouls am Gegner waren die meisten aller Bremer Spieler.

Die Saison

Lange Zeit schien es, als würde sich Klaassen noch an die neuen Liga und seine neue Mannschaft gewöhnen müssen und natürlich an den Bremer Spielstil, in gewisser Weise waren Florian Kohfeldt und seine Truppe ja noch in einer Art Findungs- und Entwicklungsphase. Klaassen spielte wenig spektakulär, blieb ein wenig im Schatten von Maximilian Eggestein und auch Max Kruse. Aber schon in den ersten Monaten wurde bei etwas differenzierter Betrachtung klar, wie wichtig der Spieler auch ohne die ganz großen persönlichen Highlights für diese Mannschaft ist.

Klaassen brachte auf der Achterposition noch mehr Lauf- und Zweikampfstärke ein und entwickelte nach etwas Anlaufzeit auch die für diese Position sehr wichtige Torgefahr. Vor allen Dingen aber zeigte sich der Niederländer als Teamplayer, der alles dem Erfolg der Mannschaft unterordnet, sich selbst zurücknimmt und eine in jeglicher Hinsicht professionelle Herangehensweise an den Tag legt.

Nach einer kompletten Saison ohne Spielrhythmus, die Klaassen beim FC Everton erleben musste, war sein Einstieg bei Werder nahezu perfekt. Es gibt in jeder Mannschaft nur wenige Spieler, die die Kollegen durch ihr eigenes Spiel besser machen können - Klaassen ist einer davon. Natürlich stechen am Ende die üblichen Parameter heraus, in den vielen nicht zu klassifizierenden Momenten entscheidet sich aber der Wert eines Spielers für die Mannschaft.

Bei Klaassen waren das sein (Anlauf-)Verhalten gegen den Ball und die Fähigkeit, sich komplett in eine Partie und in einen Gegner zu verbeißen. Mit der Größe der Aufgabe wuchsen auch Klaassens Leistungen. Das macht letztlich einen Unterschiedspieler aus.

Der Ausblick

Davy Klaassen hat sich gleich in seiner ersten Saison bei Werder unverzichtbar gemacht. Mit diesen Erfahrungswerten, mit der gereiften Mannschaft um sich herum und vielleicht auch, weil mit Kruse nun das Alphatier nicht mehr da sein wird, dürfte vom Niederländer noch eine ganze Menge mehr kommen. Das Potenzial dafür ist jedenfalls da.