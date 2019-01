„Die Premier League ist zwei Schritte voraus"

Marco Bode ist mit Werder nach Südafrika gereist. In einer Medienrunde sprach der Vorsitzende des Aufsichtsrats über die sportlichen Bedingungen, Sicherheit in Johannesburg und seine Ambitionen als Golfer.

Teil von Werders Delegation in Südafrika ist auch Marco Bode. Fünf Tage weilt Werder jetzt schon in Südafrika, Zeit für Bode, ein erstes Fazit zu ziehen. „Die Platzunterschiede zu Europa muss man akzeptieren. Wir haben zwei Testspiele, wir haben gutes Wetter. Zusammengefasst sind die Bedingungen sehr gut." Neben den sportlichen Aspekten gehören für Bode aber auch andere zum Trip nach Afrika. Ein Termin beim deutschen Botschafter, der Besuch eines sozialen Projekts. Und nicht zuletzt die Präsenz in einem für die Deutsche Fußball Liga (DFL) wichtigen Zielmarkt.

„Überall auf der Welt ist die Premier League meistens ein, zwei Schritte voraus, aber das ist ja eben ein Grund, warum wir hier sind und warum die DFL Südafrika und einige andere Länder auch als Potenzialländer für die Bundesliga sieht und das unterstützen wir gerne. Wir waren am Sonnabend bei den Kaizer Chiefs zum Ligaspiel und haben da für die Medien viele Interviews gegeben. Es gibt viele Kontaktpunkte, bei denen die Bundesliga davon profitiert, dass wir hier sind."

Wenig bis gar keine Sorgen macht sich Bode um das Thema Sicherheit in Johannesburg. „Wir sind nicht naiv, aber wir sind auch nicht besorgt. In meiner Wahrnehmung – ich bin zum fünten Mal da – hatte ich subjektiv immer ein siches Gefühl. Aber man sollte gewisse Dinge berücksichtigen und nachts allein wild durch die Gegend fahren. Da sind wir und auch die Mannschaft sensibilisiert."

Die Verlockung für den Golfer

Bode selbst verbindet eine ganz besondere Anekdote mit Südafrika, genauer gesagt mit dem verstorbenen Ex-Präsidenten Nelson Mandela im Jahr 1995. „Es war mein erstes Länderspiel, schon die Nominierung war einigermaßen ungewöhnlich, weil ich bei der Weihnachtsfeier Werders im Parkhotel war. Dann kam ein Anruf von Berti Vogts, und am Abend saß ich dann schon im Flieger nach Südafrika. Eine Woche späte stand in Johannesburg auf dem Platz und Nelson Mandela als frisch gewählter Präsident ging vor dem Spiel zur Hymne mit Jürgen Klinsmann durch und sagte zu mir: „Wow, you look exactly like Steffi Graf.“ Ich war zu geschockt, um irgendetwas antworten zu können. Mandela ist für mich eine der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und auch jetzt spürt man, dass er fehlt. Er hat das Land friedlich zusammengeführt."

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat während der Reise keine konkrete Aufgabe zu erfüllen. „Ich weiß es auch noch nicht hundertprozentig„, sagt Bode über seine Agenda. Er wird auf jeden Fall seinen Golfschläger schwingen. „Ich muss zugeben, hier auf einem Platz zu stehen, wo vor ein paar Wochen die South African Open ausgetragen wurden, ist für mich als Golfer schon eine gewisse Verlockung.“