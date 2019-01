„Die politischen Verhältnisse sind kritikwürdig"

Für Klubs der Bundesliga und 2. Liga ist die Türkei noch immer tabu, Werders U23 und U19 reisen zur Vorbereitung nach Belek. Das passt nicht allen im Klub, aber der wirtschaftliche Aspekt ist wichtiger.

Viele Jahre war die Türkei im Januar Zentrum des deutschen Fußballs. Etliche Klubs der Bundesliga und 2. Liga bereiteten sich dort auf die Rückrunde vor. Beste Bedingungen, kurze Flugzeiten, angenehme Temperaturen und viele Testspielgegner lieferten gute Argumente. Doch dann kam der Militärputsch im Sommer 2016 und die heftigen Reaktionen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan, der Richter, Beamte und Kritiker verhaften ließ. Die Veränderung des politischen Klimas hatte Auswirkungen bis in den deutschen Fußball, Trainingslager in der Türkei sind seitdem tabu.

Werders U23 reist nun dennoch nach Belek an die türkischen Mittelmeerküste, um sich dort gemeinsam mit der U19 auf die Rückrunde vorzubereiten. „Bei der Planung und Organisation haben wir die Aspekte Wirtschaftlichkeit, Infrastruktur, Sicherheitslage und politische Situation berücksichtigt und abgewogen„, sagt Mediendirektor Michael Rudolph auf Nachfrage. Am Ende haben die sportlichen Aspekte die gewichtigste Rolle gespielt. “Die sportlichen Voraussetzungen stehen in der Türkei außer Frage, das wissen wir auch aus unseren Erfahrungen durch zahlreiche Trainingslager mit den Profis„, sagt Rudolph. „Die Sicherheitslage in der Mittelmeerregion hat sich zudem in den vergangenen Monaten beruhigt.“

Es ist ein schmaler Grat für den Klub, das ist den Verantwortlichen bewusst: „Wir wissen, dass die politischen Verhältnisse kritikwürdig sind und distanzieren uns davon„, sagt Rudolph. „Wir sind aber überzeugt, dass der Aufenthalt unserer Ausbildungsteams aus unserer Sicht keine Bühne bietet, um einen solchen Besuch öffentlichkeitswirksam zu missbrauchen.“

Spanien oder Portugal wohl zu teuer

Werder hatte zuletzt keine Scheu, politisch Stellung zu beziehen. Präsident Hubertus Hess-Grunewald distanzierte sich von der AfD. „Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen", sagte Hess-Grunewald in einem Interview mit Mein Werder. Ein Zitat, das bundesweit für Aufsehen sorgte und das Profil des Klubs schärfte.

Viele bei Werder haben Magenschmerzen aufgrund der Reise in die Türkei. Noch immer gibt es Warnungen durch das Auswärtige Amt. „In den letzten beiden Jahren wurden vermehrt auch deutsche Staatsangehörige willkürlich inhaftiert", heißt es in den aktuellen Reise- und Sicherheitshinweisen zur Türkei. Es wird empfohlen, sich von politischen Veranstaltungen und größeren Menschenansammlungen fernzuhalten. Werder weiß das, aber Spanien und Portugal seien als Trainingslager für zwei Mannschaften nicht zu finanzieren, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Und darum geht es jetzt in die Türkei.