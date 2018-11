„Die Philosophie wird besser und besser“

Davy Klaassen erobert derzeit im Sturm die Herzen der Fans. Im Mein-Werder-Interview spricht der 25-Jährige über seinen Start in Bremen, das niederländische Nationalteam und das Drama um Abdelhak Nouri.

Haben Sie die Tasche für Ihre Reise nächste Woche nach Amsterdam schon gepackt?

Nein, noch nicht (lacht). Wieso?

Na, für das Länderspiel zwischen den Niederlanden und Deutschland. Das Spiel steigt ja quasi in Ihrem Stadion. Ein Treffen mit alten Ajax-Freunden und der Familie wäre gesichert.

Vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob wir einen freien Tag haben werden. (grinst)

Wären Sie Nationalspieler, müssten Sie sich darum keine Gedanken machen. Warum werden Sie dort aktuell nicht gebraucht?

Ich habe im letzten Jahr für Everton fast kein Spiel gemacht. Jetzt habe ich hier in Bremen sechs, sieben Mal gespielt, aber vielleicht ist es einfach noch ein bisschen zu früh. Leider ist es nicht meine Entscheidung, sondern die des Nationalcoaches.

Das ist Ronald Koeman. Stehen Sie mit ihm in Kontakt?

Ich habe mit ihm in den vergangenen sechs Monaten nicht gesprochen. Zuletzt hat er mir im Februar gesagt, dass ich dann, wenn ich wieder häufiger spiele, eine Option sein werde.

Spielt es dabei eine Rolle, dass Ronald Koeman zuvor beim FC Everton ihr Trainer war? Ist das ein Vor- oder eher ein Nachteil?

Ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist – aber auch kein Nachteil. Ich habe mit ihm nie Probleme gehabt, deshalb spielt das keine Rolle.

Vor einiger Zeit haben Sie gesagt, dass nach den Rücktritten von Rafael van der Vaart oder Wesley Sneijder nun eine neue Generation von Spielern etwas in der niederländischen Nationalmannschaft anschieben müsse – und sich explizit dazugezählt. Warum klappt es aktuell trotzdem nicht?

Das ist schwierig zu sagen. Bei zwei Turnieren waren wir nicht dabei und es gab eine Menge Unruhe um das Team herum. Es gab viele Wechsel, neue Trainer, neue Direktoren. Es war nicht die einfachste Zeit in der Geschichte des niederländischen Fußballs. Aber jetzt ist es deutlich besser, es ist ruhig. Es gibt eine gewisse Kontinuität im Kader. Alles geht wieder einen guten Weg.

Aber Sie fehlen. Vielleicht sollte Ronald Koeman mit Ihrer Familie sprechen. Da soll es ja Ihren allergrößten Fan geben.

Ja, mein Großvater (lacht). Er wird am Freitag gegen Wolfsburg das erste Mal im Stadion sein. Als ich das erste Jahr bei Ajax war (2004 als Elfjähriger, Anm. d. Red.), wurden wir nicht von der Schule abgeholt. Also brauchte ich jemanden, der mich dort jeden Tag hinfährt. Und er hat es gemacht – auch weil ich einen Bruder und eine Schwester habe, um die sich meine Eltern kümmern mussten. Ich glaube, er hat wirklich jedes Ajax-Spiel in den Niederlanden gesehen, heim und auswärts. Deshalb ist es natürlich etwas ganz Besonderes, dass er jetzt nach Bremen kommt.

Stimmt es, dass er sogar ein Fotoalbum angelegt hat, das die Stationen Ihrer Karriere dokumentiert?

Es gibt mehrere (lacht). Aus der ersten Saison in der Jugend gibt es vielleicht eines, aber seitdem ich bei den Profis bin, sind es in jedem Jahr drei oder vier.

Ein Foto aus Bremen hat bislang aber gefehlt, oder? Gibt es deshalb jetzt den Besuch?

Ich glaube, dass er schon welche hat. Er hat sich alles ausgedruckt und weitergesammelt.

Sie sind auf dem besten Wege, in Bremen auch immer mehr andere Fans für sich zu gewinnen. Es soll Anhänger geben, die meinen sogar, Sie ähneln Johan Micoud sehr, weil auch Sie den Ball so schön streicheln beim Passen.

(schüttelt den Kopf) Ach, es ist immer sehr schwer, Spieler miteinander zu vergleichen. Für mich jedenfalls ist es unmöglich. Ich weiß, dass er hier ein sehr großer und wichtiger Spieler war und es freut mich natürlich, dass Sie mich mit ihm vergleichen.

Und dann gab es noch diese Grätsche an der Seitenlinie im Spiel gegen Berlin kurz vor Schluss. Der Jubel der Fans war ja fast schöner als bei einem Tor. Haben Sie das in dem Moment überhaupt mitbekommen?

Ja, natürlich. Ich war so müde und wollte auf keinen Fall mehr 50 Meter gegen diesen Typen (Javairo Dilrosun, Anm. d. Red.) sprinten, weil er so unglaublich schnell ist. Deshalb habe ich in diesem Moment nur gedacht: „Alles oder nichts.“

Sie haben mal gesagt, dass Sie unheimlich viel in Ihrer Ajax-Zeit von Dennis Bergkamp für Ihr Spiel gelernt haben. Wie passt das zusammen – der klassische Stürmer und der kämpferische Mittelfeldakteur?

Er hat diese großartige Übersicht. Ansonsten waren es eher kleine Dinge. Er spricht nicht viel, aber wenn er etwas gesagt hat, dann wusstest du, dass du zuhören musst – denn wenn er etwas gesagt hat, dann war es meist etwas Wichtiges.

Ist Dennis Bergkamp mit seiner Zeit beim FC Arsenal auch der Grund dafür gewesen, dass sie die Premier League so mögen?

Nicht nur. Als ich jung war, habe ich mir immer die Spiele der Premier League angeschaut. Aber ganz besonders natürlich die von Arsenal.

Träumen Sie denn noch von einer Rückkehr nach England, auch wenn es dort in Everton im letzten Jahr nicht so gut gelaufen ist?

Nein, es ist kein Traum. Ich mag die Liga und schaue mir gern die Partien an. Aber als ich klein war, wollte ich nur für Ajax zu spielen. Das war der einzige Traum, den ich hatte. (lacht)

Aber wenn Sie sich diesen Traum schon erfüllt haben, was für Ziele haben Sie dann noch?

Ich möchte natürlich so viel wie möglich erreichen und gewinnen. Es ist für mich einfach sehr schwer zu sagen, dass etwas mein Traum ist. Jeder will doch die Champions League gewinnen oder den Weltmeistertitel. Ich möchte einfach so hart wie möglich arbeiten und dann mal schauen, was ich erreichen kann.

Was wollen Sie mit Werder erreichen?

In dieser Saison einen Europapokalplatz. Das ist unser Ziel. Wir sind auf einem guten Weg, aber er ist noch sehr lang.

Wie wichtig ist es für Sie persönlich, dass Werder in dieser Saison den Europapokal erreicht? Hat es eine direkte Einwirkung darauf, ob Sie in Bremen bleiben?

Nein, es ist nicht so, dass ich gleich gehen möchte, wenn wir nicht nach Europa kommen. Aber du willst immer so hoch wie möglich spielen und in die europäischen Wettbewerbe kommen. Und ich denke, wir können das.

Bislang hatten Sie in der Liga ein vermeintlich einfaches Auftaktprogramm. Die großen Gegner kommen also erst noch, die Spiele werden noch schwieriger. Könnt Ihr als Mannschaft überhaupt noch mehr?

Ja, natürlich. Aber klar, gegen Hannover und Nürnberg hätten wir gewinnen müssen. Bei allem Respekt, sie gehören halt nicht zu den größten Teams der Liga. Und wenn du zu Hause gegen sie spielst und nach Europa willst, musst du gewinnen. Das war natürlich enttäuschend.

War dieses Programm dennoch perfekt für Ihre Mannschaft, damit sie sich noch besser finden kann?

Das hilft mit Sicherheit, weil wir viele neue Spieler haben. Letztes Jahr in Everton gab es auch große Erwartungen, doch dann spielst du in den ersten acht Partien gleich gegen die Top-Sechs der Liga. Wenn dann die Siege ausbleiben, ist es schwer, wieder nach oben zu kommen. Darum ist es natürlich besser, so starten zu können.

Haben Sie denn schon eine Entwicklung bei Werder feststellen können? Ist die Mannschaft weiter als vor vielleicht sechs Wochen?

Allein in der letzten Woche hat man das gesehen. Die letzten drei Spiele, die wir gemacht haben, waren gut. Besonders das Spiel gegen Hertha. Die Philosophie wird besser und besser. Wir haben mehr Dominanz in unserem Spiel, die Automatismen funktionieren besser. Wir sind einfach besser eingespielt.

Man hat das Gefühl, dass Sie sich enorm schnell in Bremen zurechtgefunden haben. Täuscht der Eindruck?

Vielleicht liegt es daran, weil hier alles ein bisschen wie in den Niederlanden ist (lacht). Die Sprache ist ähnlich, es gibt nette Menschen und überall sind Fahrräder. Alles ist schön klein und man kommt mit dem Rad eigentlich überall in 15 Minuten hin.

Stellen Sie denn auch Ähnlichkeiten zwischen Werder und Ajax fest?

Die Atmosphäre in beiden Klubs ist gut und die Philosophien sind sehr ähnlich. Der Trainer will Angriffsfußball spielenlassen, dominant sein. Das ist genau das, was man auch bei Ajax lernt.

Wenn man in Bremen zuletzt an Ajax gedacht hat, dann kamen vor allem unschöne Gedanken: Und zwar an das Testspiel im Juli 2017, als Abdelhak Nouri einen Herzstillstand gegen Werder erlitt. Sie waren gerade aus Amsterdam zu Everton gewechselt, wie haben Sie diesen Zwischenfall aus der Ferne beobachtet?

Ich war in England auf dem Weg zum Flughafen, um zurück in die Niederlande zu fliegen und habe mir die erste Halbzeit angeschaut. Kurz vor dem Abflug habe ich dann die Nachricht bekommen, dass Abdelhak Nouri im Krankenhaus ist, aber stabil sei. Und dann habe ich gedacht, dass alles gut ist. Ein paar Tage später waren wir dann in Tansania für ein Spiel und zwei Stunden vor dem Anpfiff habe ich erfahren, dass er schwere Hirnschäden hat.

Hatten Sie in solch einem Moment überhaupt noch Lust, Fußball zu spielen?

Es war mein allererstes Spiel, das ich für Everton gemacht habe, aber das war mir völlig egal. Danach habe ich sofort wieder an „Appie“ gedacht.

Wie gut haben Sie sich gekannt?

Er war zwei Jahre lang mit mir in der ersten Mannschaft von Ajax. Gerade im letzten Jahr waren wir sehr erfolgreich, haben das Finale der Europa League erreicht und waren alle gemeinsam viel unterwegs. Deshalb war es sehr hart. Für jeden von uns.

Belastet das den Verein noch heute?

Letzte Saison hat es das auf jeden Fall. Das war quasi wie ein Schlag direkt ins Gesicht. Alle haben im Prinzip die ganze Zeit darüber nachgedacht. Mittlerweile ist man vielleicht etwas mehr darüber hinweg.

Das Gespräch führten Malte Bürger und Jannik Sorgatz.