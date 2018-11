Anja Stahmann (Bündnis 90/Grüne), Bremens Sportsenatorin, und Willi Lemke haben sich in der „Bild“ zum geplanten Bau des Leistungszentrums geäußert. Stahmann will unterstützen, Lemke will Tempo machen.

„Der Verein heißt nicht Werder Weyhe“, sagt Bremens Sportsenatorin Anja Stahmann (Bündnis 90/Grüne) und macht damit ihren Standpunkt klar, Werder in seinem Vorhaben zu unterstützen, ein Nachwuchsleistungszentrum in der Pauliner Marsch zu bauen. Werder Bremen sei eine Marke, die man nicht so leichtfertig aufgebe.

„Für die Identifikation der Menschen in Bremen spielt Werder eine große Rolle. Ich stehe dafür, dass das es so bleibt und unterstütze den Verein auch“, erklärte die Grünen-Politikerin. Zu dem Standort, der jederzeit überflutet werden kann, sagt sie: „Der Hochwasserschutz ist für Bremen enorm wichtig. Wir brauchen diese Überflutungsgebiete und können da nichts bebauen, was das Wasser verdrängt. Das ist sicher eine Herausforderung für die Planer. Aber das müssen sie hinkriegen. Und das sollten sie auch“, findet Stahmann.

Was den Standort angeht, argumentiert Willi Lemke, der selbst Sportsenator in Bremen war, ähnlich. „Es wäre sehr bedauernswert, wenn wir die Pauliner Marsch verlassen müssten. Wenn wir nach Niedersachsen umziehen würden, entspräche das nicht unserer jahrzehntelangen Historie. Die Pauliner Marsch ist unsere Heimat“, plädiert der frühere Werder-Manager für den Standort am Osterdeich.

Ohne Leistungszentrum nicht konkurrenzfähig

Lemke, der von 1981 bis 1999 die Geschicke von Werder leitete, weiß um die Bedeutung eines modernen Nachwuchsleistungszentrums: „Ohne ein angemessenes Nachwuchsleistungszentrum sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. So wie es derzeit auf “Platz 11„ aussieht, kann es nicht weitergehen“, sagt der 72-Jährige, unter dessen Führung solche Werder-Legenden wie Dieter Eilts, Thomas Schaaf und Marco Bode aus der eigenen Jugend hochgezogen wurden.

Nach Meinung Lemkes kann der Bau des Leistungszentrums nicht schnell genug entschieden werden. Er kritisiert die Dauer der Entscheidungsfindung: „Zwei Jahre auf die Entscheidung der Anwohner zu warten, ist viel zu lange. Aus meiner Sicht reden wir hier von Monaten“, plädiert er für mehr Tempo.

