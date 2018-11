Die neue Alte Dame

Hertha BSC kommt neuerdings ziemlich schick daher: Pal Dardai setzt mittlerweile auf flottes Offensivspiel. Werder könnte auf den Gegner mit einer Premiere in dieser Saison reagieren.

Die vier Thesen:

Berlin setzt gerne auf klare Mannorientierungen

Berlin versucht, schnell ins Übergangsdrittel zu spielen

Berlin ist der bislang spielstärkste Gegner

Werder könnte erstmals mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette agieren

Das Spiel gegen den Ball:

Hier hat sich Berlin noch die meisten Anleihen aus den letzten Jahren bewahrt. Die Mannschaft wechselt allerdings in verschiedene Formationen - je nach Gegner und Spielsituation. Das 4-1-4-1 wird in eine Art flaches 4-4-2 mit Vedad Ibisevic und Ondrej Duda als erste Pressingspitzen oder das gelernte 4-2-3-1 umgeformt. Beide Varianten hat Berlin über die letzten Jahre stringent verfolgt. Die beiden Flügelangreifer verstellen im 4-4-2 die Halbräume und kümmern sich um die Außenverteidiger des Gegners, zuletzt ließ sich Marko Grujic dann auf die Höhe des nominell einzigen Sechsers Arne Maier fallen. In dieser Anordnung spielt die Hertha in der Regel ein Mittelfeldpressing.

Spielt der Gegner an, stellt Berlin auch mal mit klaren Mannorientierungen zu. Duda übernimmt dann den Sechserraum, Ibisevic und Kalou die Innenverteidiger. In dieser 2-1-Staffelung kann die Hertha den besten Zugriff auf den Gegner herstellen, dahinter weiterhin Mann gegen Mann verteidigen und Dilrosun die Möglichkeit geben, sich zwischen dem Absichern des Außenverteidigers oder einem aggressiven Durchlaufen auf den Innenverteidiger zu entscheiden. Berlin schafft es so immer wieder, den Gegner sehr früh unter enormen Druck zu setzen, keine ruhige Ballzirkulation zuzulassen und hektische, lange Bälle zu provozieren. In der Restverteidigung sichert die Viererkette aufmerksam und fast auf einer Linie ab, davor kontrollieren die beiden Sechser das Zentrum und sind enorm stark im Aufsammeln zweiter Bälle.

Alternativ kann die Mannschaft mittlerweile aber auch mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette verteidigen, etwa in einem tieferen 5-3-2. Aus dieser Formation heraus lenkt die Mannschaft den Gegner dann in der ersten Pressinglinie ins Zentrum, um dort dann mit ihrer geballten Präsenz Ballgewinne zu forcieren. Die sehr kopfballstarken Innenverteidiger sind bei langen Bällen des Gegners kaum zu überspielen, was das sehr ordentliche Defensivverhalten der Mannschaft komplett macht.

Das Spiel mit dem Ball:

Hier hat sich unheimlich viel getan bei der Hertha. Pal Dardai hat den vorherrschenden Sicherheitsgedanken teilweise extrem aufgeweicht, stattdessen ist die Mannschaft nun bemüht, auch mit einem gewissen Risiko gegnerische Linien zu überspielen und mit vielen feinen fußballerischen Mitteln ins letzte Drittel zu gelangen.

Das beginnt schon im tiefen Spielaufbau. Die Hertha wechselt zwischen einem herkömmlichen Aufbau mit beiden Innenverteidigern und dem abkippenden Maier, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und einer etwas unorthodoxen Anordnung: Während Marvin Plattenhardt eng angebunden bleibt an den linken Innenverteidiger, schiebt Valentino Lazaro auf der rechten Seite viel weiter hoch. Hertha hat dadurch entweder eine Dreier- oder mit Maier sogar eine Viererkette zum Aufbau und mit Lazaro in der asymmetrischen Anordnung eine hohe Anspielstation für den Seitenwechsel, den etwa Plattenhardt aus seiner Position im Halbraum sehr präzise spielen kann.

Ein großer Unterschied zu den letzten Spielzeiten ist dabei, dass sich die Hertha nicht mehr unnötig lange Zeit mit Ballzirkulationen lässt, die keinerlei Raumgewinn versprechen. Das einschläfernde Aufbauspiel der letzten Jahre scheint nur noch vereinzelt ein Mittel zum Zweck. Die neue Priorität liegt darin, schneller ins Übergangsdrittel zu gelangen und dort über sehr saubere Dreiecksbildungen der Außenverteidiger, Flügelangreifer und des ballnahen Achters ins letzte Drittel zu kombinieren.

Hier geht dann richtig die Post ab, mit der Geschwindigkeit und Dribbelstärke von Lazaro und Dilrosun oder den punktgenauen Flanken von Plattenhardt spielt und flankt sich die Hertha in den Strafraum und zeigt dort durch die nachrückenden Maier und die Achter eine enorme Präsenz.

Was bedeutet das für Werder?

Berlin hat nach und nach seine Spielertypen ersetzt, vertraut weniger auf pures Tempo, sondern hat jetzt genug spielstarke, technisch beschlagene Spieler auf dem Platz, die auch unter großem Gegnerdruck funktionieren und fußballerische Lösungen suchen. Die Hertha dürfte der bisher spielstärkste Gegner sein, was in gewisser Weise auch Werders Ansatz zugutekommen könnte.

Berlins Mannorientierungen erinnern ein wenig an das letzte Bremer Spiel gegen Augsburg. Unter Umständen muss sich die Mannschaft auf eine ähnlich aggressive und solide Verteidigungsstrategie des Gegners einstellen. In Augsburg versuchte Florian Kohfeldt, das mit der permanenten Anspielstation Claudio Pizarro im Zentrum zu lösen und mit Max Kruse im rechten Halbraum. Beide Maßnahmen sind gegen die Hertha eher unwahrscheinlich. Das Einlaufen der Flügelspieler ins Zentrum oder das Zurückfallen aus höheren Positionen und die damit verbundenen Entscheidungszwänge für die direkten Gegenspieler sollten aber auch gegen Berlin ein Mittel sein.

Was Berlin gerne macht, ist im Umkehrfall auch ein großes Problem für die Mannschaft: Mit Mannorientierungen des Gegners kam die Hertha bisher nicht so gut klar. Insofern ist es durchaus möglich, dass sich Werder am Gegner orientiert und zur Not auch seine Grundordnung umstellt. Vielleicht kommt erstmals in dieser Saison eine Dreier- beziehungsweise Fünferkettenkonstellation in der letzten Linie heraus. Der Vorteil: Aus dieser Anordnung lässt es sich noch besser nach vorne verteidigen.

So gut Lazaro in der Offensive Druck macht, so problematisch ist sein Verhalten in Eins-gegen-Eins-Situationen. Der Österreicher hatte gegen gute Dribbler durchaus Schwierigkeiten, zumal die hohe Positionierung auch Raum lässt für Läufe von Werders Achter in Lazaros Rücken.

Die Hertha ist unheimlich kopfballstark, sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive. Da ist aus Bremer Sicht äußerste Vorsicht geboten.

