Jiri Pavlenka hat Werder gegen Hoffenheim einmal mehr den Sieg festgehalten. Die Mein-Werder-User belohnen den Tschechen dafür mit der Wahl zum „Man of the Match“.

Wirklich oft wurde Jiri Pavlenka im Spiel bei 1899 Hoffenheim nicht gefordert - wenn, dann aber richtig! Mit starken Paraden hat Werders Keeper den wichtigen 1:0-Sieg gesichert und damit auch die Chance auf Europa. In der Abstimmung zum „Man of the Match“ wurde der 27-Jährige für seine Leistung mit deutlichem Abstand an die Spitze gewählt. Auf den Rängen folgen Torschütze Johannes Eggestein und dessen Bruder Maximilian.

Das Abstimmungsergebnis in der Übersicht: