Hanno Kathmann ist schon zum dritten Mal im Zillertal beim Werder-Trainingslager zu Besuch. Seine Stieftochter Janne Frische ist Werder-Fan und hat am Fan-Turnier teilgenommen. Beide finden klasse, dass man nah an die Mannschaft herankommt und leicht an Autogramme kommen kann.

"Die Mannschaft ist immer sehr offen", sagt Hanno. Wer der Lieblingsspieler von Janne ist und was die beiden noch vorhaben, verraten sie im Video.

