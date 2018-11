Die letzte Schwachstelle

Auf allen Positionen ist Werder doppelt besetzt – auf der Sechs müsste im Fall eines längeren Ausfalls von Philipp Bargfrede aber wohl etwas improvisiert werden.

Die vergangene Saison war doppelt außergewöhnlich für Philipp Bargfrede. In den ersten Spielen pendelte Bargfrede zwischen Bank und Startelf und wurde erst unter Florian Kohfeldt wieder zu der verlässlichen Größe auf der Position im defensiven Mittelfeld. Noch bemerkenswerter war aber, dass Bargfrede nur eine einzige Partie wegen einer Verletzung verpasste. Eine eher harmlose Prellung setzte den 29-Jährigen außer Gefecht.

Das war nicht immer so. Bargfrede war jahrelang der Bremer Pechvogel, hatte immer wieder schwere Knieverletzungen zu überstehen, mehrere Meniskusrisse, Probleme mit der Patellasehne, Bänderrisse und eine schwere Entzündung im Kniegelenk. Die letzte Saison war fast schon eine Ausnahme, die Regel dagegen war ein Bargfrede im Krankenstand. Die Erinnerungen daran lassen beim einen oder anderen ein etwas mulmiges Gefühl aufkommen im Hinblick auf die kommende Saison.

Kommt noch ein Sechser?

Werder ist auf allen Positionen doppelt abgesichert, nur wegen der merkwürdigen Verletzungsserie bei den Torhütern will in diesem Mannschaftsteil keine rechte Ruhe einkehren. Und ein paar Probleme könnte die Mannschaft auch auf der Sechs bekommen, sollte Bargfrede mal länger als nur eine Woche ausfallen.

Lange sah es danach aus, als würde Werder auf dieser Position noch nachbessern. Zuletzt ließ Frank Baumann aber offen, ob überhaupt noch ein weiterer Spieler geholt wird. Die hohen Ausgaben beim Transfer von Davy Klaassen könnten ein Grund dafür sein, dass Werder schlicht das nötige Kleingeld fehlt, um einen entsprechend qualifizierten und damit auch teuren Spieler zu verpflichten. Der Markt an defensiven Mittelfeldspieler ist zudem begrenzt und die Kaderstruktur, so wie sie sich momentan darstellt, eigentlich perfekt.

Es gibt viele Spieler, die gesetzt sind und die unter normalen Umständen auch nahezu alle Spiele absolvieren dürften. Dahinter dann jene, die nah dran sind an der Startelf auf den Kaderplätzen 13 bis 18 und eben ein paar Herausforderer, die langsam herangeführt werden sollen. Und natürlich Claudio Pizarro, der auf seine ganz eigene Art eine Sonderrolle einnimmt.

Nun noch einen Spieler zu finden, der einerseits genug Qualität mitbringt und im Ernstfall sofort helfen kann und andererseits aber klaglos Bargfrede als Nummer eins auf der Sechs akzeptiert und keinen natürlichen Stammplatzanspruch formuliert, dürfte sehr schwer werden - und für das Mannschaftsgefüge auch nicht unbedingt zuträglich. Also könnte Werder die Alternative in den eigenen Reihen finden.

Eggestein wäre ein Kandidat

In Werders Grundordnung im 4-3-3 ist nur ein Sechser vorgesehen, was unter anderem die defensive Absicherung und den Spielaufbau nachhaltig beeinflusst. Die Aufgabenteilung mit zwei Sechsern ist komfortabler, wenn ein Spieler immer mit nach vorne stoßen und der andere absichern kann. Bei Werder fällt die absichernde Funktion in Bargfredes Aufgabenbereich, für die offensiveren Akzente sind die Achter zuständig. Einen so klaren Staubsauger vor der Abwehr, der dazu noch gereift ist im Spielaufbau und genug Erfahrung mitbringt, hat Werder nicht noch einmal im Kader.

Maximilian Eggestein wäre eine naheliegende Option als Bargfrede-Ersatz. Eggestein hat ähnliche körperliche Voraussetzungen und bringt jene Zuverlässigkeit mit, die auf dieser Position gefragt ist. Aber als echter Abräumer wäre Eggestein tatsächlich nur eine Übergangslösung und im Gegenzug seine vielen Vorzüge auf der Halbposition damit verschenkt.

Davy Klaasen darf zwar auch im tiefen Spielaufbau seine Momente haben, soll aber grundsätzlich höher agieren und keine zu langen Wege zum gegnerischen Tor haben. Thanos Petsos hat bei Werder keine Zukunft mehr, der Vertrag des Griechen soll wohl aufgelöst werden. Bleiben noch die beiden Youngster Ole Käuper und Jean-Manuel Mbom.

Käuper und Mbom Optionen für die Zukunft

Beide seien Optionen für die Position vor der Abwehr. Gerade Käuper ist dort groß geworden, hat bei der U23 im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt und in der 3. Liga eine gute Rolle gespielt. In der Bundesliga käme ein dauerhafter Einsatz des Talents aber wohl noch zu früh. Dafür ist Käuper noch nicht robust genug und zu unerfahren in der Zweikampfführung.

Mbom hat ein paar sehr kreative Dinge gezeigt in der Vorbereitung und wäre die eher spielerische Variante. Der Youngster interpretiert die Rolle etwas offensiver, nimmt auch mal mehr Risiko im Passspiel oder Dribbling. Im Ernstfall in der Bundesliga wäre aber noch eine Spur mehr Pragmatismus und Nüchternheit gefragt.

“Dass er für uns in Zukunft in der Bundesliga spielen wird, steht außer Frage”, sagt Sportchef Baumann über Mbom. “Wir dürfen die Erwartungen an Manuel in dieser Saison aber nicht zu hoch hängen. Für ihn gilt es jetzt erst einmal, den Sprung in den Erwachsenenbereich zu schaffen.”

Also bleibt bis zum Ende der Transferperiode offen, wie Werder mit der Planstelle hinter Bargfrede umgehen will. Eine zeitnahe Verpflichtung - so es sie denn überhaupt geben wird - hat Baumann aber bereits ausgeschlossen.