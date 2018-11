Die K-und-K-Produktion stockt

Nach einem Drittel der Saison scheinen sich Kruse und Klaassen aber noch nicht so gefunden zu haben. Die großen Highlights der Kruse-Klaassen-Produktion sucht man jedenfalls vergebens - was unter anderem am Wirkungskreis beider Spieler liegen könnte.

Man musste nicht gleich an Andi Herzog und Bernd Hobsch denken oder an Johan Micoud und Ailton, an die Bremer Pärchen, die für große Zeiten standen. Aber mit dem Zukauf von Davy Klaassen im Sommer waren einige Hoffnungen verknüpft: Der explosive Holländer und der schlaue Kruse, das könnte nicht nur auf dem Papier ein spektakuläres Duo ergeben.

