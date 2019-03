Die Kruse-Festspiele gehen weiter

Eine schwere Entscheidung sieht anders aus: Einmal mehr holt sich Max Kruse den Titel „Man of the Match“ der Mein-Werder-Community. Beim 3:1 gegen Mainz war der Kapitän der überragende Mann auf dem Platz.

Nicht nur auf dem Platz ist Max Kruse dieser Tage tonangebend, auch die Abstimmung zum „Man of the Match“ hat der Kapitän in der Tasche: Die Mein-Werder-Community honorierte Kruses Gala-Vorstellung mit zwei Toren und einer Vorlage beim 3:1 gegen Mainz standesgemäß mit dem Spieltags-Krönchen. Mehr als 1400 Stimmen konnte Kruse auf sich vereinen.

Mit einem gewissen Respektabstand, aber immer noch starken 551 Stimmen folgt auf dem zweiten Platz Milot Rashica. Der Wirbelwind im Sturm erzielte nicht nur die Bremer Führung, Rashica legte auch Kruses zweiten Treffer auf. Den Bronzerang beansprucht Jiri Pavlenka für sich: Der Tscheche im Werder-Tor hatte einen weitestgehend ruhigen Nachmittag, half in den Mainzer Drangphasen aber tatkräftig mit, Werder weiter in Führung zu halten.

Die Ergebnisse in der Übersicht: