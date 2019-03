Die Krone für Langkamp

Sebastian Langkamp ist der „Man of the Match“ gegen Wolfsburg gewesen. Bei der Wahl der Mein-Werder-User setzte sich der Innenverteidiger sehr deutlich gegen seine Konkurrenten durch.

42 Minuten stand Sebastian Langkamp gegen Wolfsburg auf dem Platz und machte bis dahin seinen Job in der Abwehr routiniert und abgeklärt. Kurz vor der Pause verletzte sich der Innenverteidiger bei einem Zweikampf mit Wolfsburgs Wout Weghorst und musste ausgewechselt werden. Nachdem zunächst Schlimmeres befürchtet worden war, steht mittlerweile fest, dass Langkamp Werder nicht sehr lange fehlen wird.

Trotz der Kürze seines Auftritts sind sich die Mein-Werder-User sicher: Sebastian Langkamp war der „Man of the Match“ gegen Wolfsburg. Bei der Abstimmung erhielt der 31-Jährige beinahe dreimal so viele Stimmen wie der Zweitplatzierte Max Kruse. Dritter wurde Jiri Pavlenka.

Die Ergebnisse in der Übersicht: