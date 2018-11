Die Krone für Kainz

Die Mein-Werder-Community hat Florian Kainz ziemlich deutlich zum „Man of the Match“ gegen Augsburg gewählt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Kapitän und ein Dauerläufer.

Zwei komplette Bundesligaspiele musste Florian Kainz auf der Bank schmoren, ehe er wieder auf den Platz durfte. Beim 3:2 gegen den FC Augsburg stand der Österreicher in der Startelf und zahlte das Vertrauen mit Leistung zurück. Kainz war in der ersten Halbzeit ein umtriebiger Spieler der Werder-Offensive und bereitete das 1:0 von Max Kruse mustergültig vor. Für seinen Auftritt in Augsburg wurde Kainz von der Mein-Werder-Community deshalb mit 2100 zum „Man of the Match“ gekürt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Max Kruse mit 1300 Stimmen und Maximilian Eggestein mit 1200 Stimmen.

Die Ergebnisse in der Übersicht: