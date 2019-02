Die Krone für Elferkiller Pavlenka

Ihr habt entschieden: Werder-Keeper Jiri Pavlenka war für euch der „Man of the Match“ beim Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund. Kapitän Max Kruse belegte beim Mein-Werder-Voting Rang zwei.

Beim packenden Pokalkracher zwischen Werder und Borussia Dortmund avancierte Jiri Pavlenka mit zwei Paraden im Elfmeterschießen zum Matchwinner. So sahen es auch die Mein-Werder-User, die den Bremer Torhüter mit mehr als 2600 Stimmen zum „Man of the Match“ wählten. Auf Platz zwei landete Max Kruse mit gut 1800 Stimmen, der den entscheidenden Elfmeter zum Einzug ins Viertelfinale versenkte. Den eingewechselten Claudio Pizarro, der mit einem feinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 in der Verlängerung eingenetzt hatte, bekam von euch mehr als 1400 Stimmen und sicherte sich den dritten Platz.

Das Ergebnis des „Man of the Match“-Votings: