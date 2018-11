Die Hintergründe zum Pizarro-Transfer

Claudio Pizarro kehrt zum vierten Mal zu Werder zurück - in neuer Rolle als Stürmer-Trainer. Gespräche über einen Transfer gab es bereits vor sieben Monaten.

Es gibt im Leben Dinge, die gehören zusammen. Was wäre Ernie ohne Bert? Paris ohne den Eiffelturm? Bremen ohne den Roland? Offenbar hält Werder es nicht ohne Claudio Pizarro aus. Zum vierten Mal wechselt Pizarro nun zu dem Klub, bei dem seine große Karriere in Europa einst begann. Für ein Jahr unterschreibt der 39-Jährige einen Vertrag. Aber wer will behaupten, dass es sein letzter bei Werder sein wird?

Das muss Liebe sein, so viel lässt sich sagen. Wenngleich Werder den Transfer anders begründet. „Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen richtigen Mittelstürmer dazu zunehmen, der unseren Kader richtig gut ergänzen wird", sagt Frank Baumann gegenüber Mein Werder. „Claudio ist zudem mit seiner Qualität und Erfahrung genau der richtige Spieler, um auch unsere jungen Spieler auf das nächste Level zu heben."

Überlegungen, Pizarro erneut nach Bremen zu holen, gibt es bei Werder schon länger. Beschleunigt wurden diese durch den Ausfall Aron Johannssons, der aufgrund einer Fußverletzung mehrere Monate fehlen wird. Im Laufe des Sonnabends, als Johannssons Diagnose Werder erreichte, wurden die Verhandlungen mit Pizarro intensiviert und zum Abschluss gebracht. Am Sonntag dann meldete Werder den Vollzug.

„Wenn er fit ist und gesund bleibt, bin ich ganz sicher, dass er uns in den entscheidenden Momenten auch sportlich weiterhelfen kann. Seine Fähigkeiten sind unbenommen", sagt Florian Kohfeldt. „Und er ergänzt vom Typ her unsere Alternativen im Sturmzentrum. Claudio ist eine Legende und er wird seine Momente in dieser Saison bekommen." Es sind warme Worte, mit denen der Trainer den ewigen Bremer Pizarro empfängt.

Doppelrolle für den erfahrenen Peruaner

Ausgegangen war der Kontakt von Pizarro und seinem langjährigen Agenten Carlos Delgado. Immer wieder mal meldete sich Delgado bei Baumann und fragte nach, ob Interesse besteht. Den ersten heißen Flirt gab es nach Informationen von Mein Werder bereits im Januar diesen Jahres. Pizarro, damals noch in Köln unter Vertrag, wollte den FC verlassen, Delgado suchte das Gespräch mit Werder. Kohfeldt war Einverstanden, erzählt jemand, der damals dabei war. Auch finanziell hätte es keine Probleme gegeben. Am Ende soll es Baumann gewesen sein, der sein Veto einlegte. Er wollte Alexander Nouri im Nachhinein nicht brüskieren, der Pizarro vor der vergangenen Saison auf bitterkalte Art abserviert hatte. Dessen Rückkehr kurz nach Nouris Entlassung wäre in Baumanns Augen einem Nachtreten gleichgekommen.

Nun hat es doch noch geklappt mit dem Wechsel. Finanziell gibt es kein Risiko heißt es von Seiten Werders. Der Vertrag läuft über ein Jahr und ist stark leistungsbezogen. Geringes Grundgehalt, hohe Prämien, vermutlich für Einsätze und möglicherweise auch Tore. Der Grund, weshalb Pizarro zum vierten zu Werder wechselt, ist aber nicht in erster Linie ein sportlicher.

Pizarro soll bei Werder eine Doppelrolle einnehmen. Zum einen natürlich als Stürmer, zugleich aber auch als Trainer, der sich um die jüngeren Nachwuchsstürmer kümmert, speziell um Johannes Eggestein und Josh Sargent. Zusammengefasst ließe sich sagen, dass Pizarro eine Art Stürmer-Trainer ist, wie ihn Baumann schon längere Zeit sucht. „Wir sind der Meinung, dass wir den Spagat schaffen, Claudios Fähigkeiten und Persönlichkeit zu nutzen, ohne dass wir unsere jungen Spieler in ihrer Entwicklung blockieren", sagt Baumann. Stattdessen soll er ihnen helfen, die richtige Entwicklung zu nehmen.

Früherer Werder-Fitness-Trainer half Pizarro

Dafür dürfte Pizarro eine gute Wahl sein. Wer mit knapp 40 noch auf Bundesliga-Niveau spielen kann, benötigt in vielen Bereichen die richtige Einstellung zum Beruf des Fußballers. Früher galt Pizarro als Hallodri mit Hang zu den Verlockungen des süßen Lebens. Aber das, erzählen sie bei Werder, sei lange vorbei. Keine Kohlenhydrate, kein Weißmehl, seine Ernährung habe er mit positivem Resultat umgestellt. Und dann gibt es noch eine Anekdote, die Pizarros Einstellung belegen soll. Zwei Stunden nach dem 1:0-Erfolg gegen Frankfurt, durch den Werder am letzten Spieltag im Mai 2016 die Klasse sicherte, war Pizarro im Kraftraum und absolvierte seine Übungen, statt es wie die Kollegen krachen zu lassen. Ein Vorbild, der auch in der Stunde der Ekstase nicht aus der Rolle fällt.

Zuletzt hat sich Pizarro bei Yann-Benjamin Kugel fitgehalten, einst Fitness-Trainer bei Werder und der Nationalelf. Erst auf Mallorca, dann in Garmisch-Partenkirchen, es gibt seit Wochen viele Fotos in den sozialen Netzwerken, die einen schlanken Pizarro zeigen. Die Bilder wirkten mitunter wie eine Bewerbung: seht her, ich bin fit, bitte holt mich. Werder hat das jetzt getan, und Pizarro ist dafür durchaus dankbar: „Ich freue mich sehr, hier nochmal die Chance zu erhalten, mich ins Team einzubringen, um bei dem Klub meine Karriere zu beenden, bei dem sie in Europa angefangen hat."

Mit dem Abstieg in Köln wollte Pizarro nicht von der Bühne abtreten. Er will als Gewinner gehen, nicht als Verlierer. Dass das klappt, da ist er sich sicher: „Ich bin überzeugt, dass wir zusammen eine starke Saison spielen werden." Er will und wird seinen Teil dazu beitragen. Mal wieder.