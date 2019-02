Die große Wundertüte

In der Hinrunde beherrschte Werder den kommenden Gegner fast komplett, Florian Kohfeldt und sein Trainerteam waren offenbar perfekt vorbereitet auf eine schwer einzuschätzende Hertha. Ein halbes Jahr später hat sich am Berliner Wankelmut wenig geändert, die Mannschaft hat einige beeindruckende Stärken, aber auch Schwächen und definitiv Probleme, eine gewisse Konstanz zu entwickeln. Auf Werder wartet im direkten Duell um einen Platz in Europa eine echte Wundertüte.

