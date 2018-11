Die große Unbekannte

Neuer Trainer, viele neue Spieler, neue Ideen, verschiedene Grundordnungen – und das alles gleich zum Beginn einer Saison: Eintracht Frankfurt unter Adi Hütter ist für Werder kaum zu greifen.

Die drei Thesen:

Frankfurt befindet sich noch in der Findungsphase

Flexibel, aber unreif in allen Bereichen

Große Probleme in der Defensive

Das Spiel gegen den Ball:

Adi Hütter hat in den bisherigen Spielen an die unter seinem Vorgänger Niko Kovac gelernten Grundordnungen angeknüpft. Gegen den Ball ließ der Österreicher wahlweise mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen oder wie zuletzt in Freiburg mit vier Spielern in der letzten Linie. Ähnlich wie Florian Kohfeldt will sich Hütter in seiner Defensivformation und -ausrichtung am Gegner orientieren.

Die Verhaltensmuster der sehr erfolgreichen letzten Saison bilden dabei die Grundlage des Verteidigens. Aus den verschiedenen Gruppenformationen, also einem Fünfeck aus drei Angreifern und zwei Sechsern im Zentrum bei einem 3-4-3 oder dem eher flügellastigen Verteidigen in einer 4-2-3-1-Formation, sollen die Spieler sehr beweglich und in alle Richtungen verschieben. Hütter hat das Element des Angriffspressings stärker akzentuiert, Frankfurt geht auch schneller und aggressiver ins Gegenpressing als noch unter Kovac, der die tiefe Torsicherung im Zweifel bevorzugte.

Weniger sind dagegen klare Mannorientierungen im Pressing zu sehen, wie sie Kovac gerade gegen spielstarke Gegner immer wieder herstellen ließ. Das frühere Pressing und das akkurate Durchschieben der Mannschaft sollen den Gegner schnell unter Druck setzen und lange Bälle provozieren, die dann die besonders kopfballstarken Innenverteidiger relativ bequem verteidigen können.

Das Spiel mit dem Ball:

Im Prinzip spielt die Eintracht bisher Alles und Nichts im eigenen Ballbesitz. Es gibt genug Ansätze, aber nicht die eine stringente Lösung. Je nach Grundordnung und Personal wird die Ausrichtung verändert, mal spielt Frankfurt sehr direkt auf einen großen Keilstürmer, um dann auf Ablagen und zweite Bälle nachzurücken, dann versucht es die Mannschaft bei zwei nominellen Angreifern eher über die Flügel.

Den Effekt mit dem zwischen Abwehrreihe und Mittelfeld pendelnden Hasebe hat Hütter eingedämmt, aber auch dieses Stilmittel ist ab und an noch zu sehen mit dem Resultat, dass der Gegner den Spieler sehr schwer zu greifen bekommt und schnell Zuordnungsprobleme auftreten können.

Ebenfalls von der Grundordnung abhängig sind Angriffsmuster wie das Bespielen freigewordener Räume, wenn der Gegner ins Pressing aufrückt. Im 3-5-2, das Frankfurt im Pokal gegen den unterklassigen SSV Ulm spielte, besetzten die Achter phasenweise geschickt diese Räume und ließen die beiden Flügelspieler gleichzeitig sehr hoch aufrücken.

Grundsätzlich lebt die Mannschaft aber – gerade im Vergleich zu einer eingespielten Truppe wie Werder – noch sehr von der individuellen Stärke ihrer Einzelspieler als von einem funktionierenden Kollektiv.

Das sind Werders Chancen:

Die Eintracht ist offenkundig noch auf der Suche nach einer neuen Identität. Das betrifft sowohl Hütters Spielideen, als auch das Personal. Das Korsett aus Keeper Lukas Hradecky, der Schaltzentrale Omar Mascarell, Allrounder Kevin-Prince Boateng und dem immer noch verletzten Ante Rebic fehlt(e) und hat eine große Lück hinterlassen. Auch der Abgang von Shooting-Star Marius Wolf schwingt noch negativ nach. Die Neuen sollen die Lücken füllen, zeigen dabei aber noch einige Anpassungs- und Eingewöhnungsprobleme.

Auch Hütter ist noch in der Findungsphase. Eine herausragende Fähigkeit von Vorgänger Kovac war es, die Stärken jeden einzelnen Spielers besonders zum Vorschein zu bekommen und die bestehenden Schwächen dagegen zu kaschieren. Kovac schaffte dies durch eine nahezu perfekte Einbindung einzelner Spieler ins System und die Ausrichtung dessen auf seine Protagonisten. Hütter ist noch zu frisch dabei, um dieses tiefe Gespür für die Mannschaft zu haben.

Das schlägt sich in den ehemals so sicher funktionierenden Abläufen nieder. Frankfurt hat gegen die Bayern fünf und gegen Viertligist Ulm zwei Gegentore kassiert, dazu Freiburg ein halbes Dutzend bester Torchancen und satte 22 Torabschlüsse ermöglicht. Die Eintracht spielt nicht mehr so extrem körperbetont wie unter Kovac, einiges wirkt improvisiert und unreif. Für Werder, das seit Monaten einem klaren, gelernten Plan folgt, könnte sich das als ungewohnter Vorteil erweisen: Die Mannschaft kann sich noch mehr als sonst auf den eigenen Plan konzentrieren und diesen dem Gegner aufdrücken.