Die ganz schweren Zeiten sind vorbei

"Hast du ein gutes Stadion und hingebungsvolle Fans, dann gewinnst Du drei Spiele mehr pro Saison" lautet ein englisches Sprichwort. Auf Werder Bremen trifft das zu, findet Kolumnist Christian Stoll.

In der englischen Fußball-Muttersprache heißt es: „There is a say about impressing stands“, was tiefer übersetzt wohl so viel bedeuten soll wie: "Es gibt da einen Spruch, der da lautet: Hast du ein gutes Stadion und hingebungsvolle Fans, dann gewinnst Du drei Spiele mehr pro Saison“.

Im Umkehrschluss wird da ein Schuh draus für den SV Werder Bremen auch dieser Saison. Neun Punkte weniger wäre – Stand heute – der sichere Abstieg. Natürlich haben am Ende Trainer und Team die Punkte geholt, aber, „for heaven's sake“, haben wir unser neues Weserstadion mit seinen tief beeindruckenden Supporten.

Ich schreibe mit Bedacht neu, denn der englische Kasten am Strom hat, bei allem Respekt vor der Tradition, eigentlich nichts mehr gemein mit der zugigen Bude am Weserbogen von vor einigen Jahren. Da waren die Auswärtsfahrer des Gegners schon allein aufgrund des eigentlich ständig vorherrschenden Nordwestern mindestens immer genauso laut wie die Heimfans.

Und noch etwas hat sich im Laufe der Jahre verändert: Bis auf West oben Steuerbord (West unten wäre sicher sinnvoller !) sind alle bedingungslos ein Werder geworden, egal ob Ultras oder Schlipsträger. Das können nicht viele Vereine von sich behaupten, fragt doch einfach mal in Hannover nach ! Und darf ich sacht und sanft in Erinnerung rufen, dass vor einigen Jahren doch tatsächlich einmal ein Stadionneubau – ich meine in Habenhausen – einigermaßen ernsthaft diskutiert wurde. Dann hätten wir jetzt vielleicht auch so einen gesichtslosen Quader wie viele andere, wo du davorstehst und nicht weißt: Bin ich jetzt eigentlich in Hoffenheim, Wolfsburg oder doch vielleicht in Düsseldorf ? Unser Weserstadion hat vier Masten und damit Silhouette und ist einmalig und bleibt, wie es heißt. Punktum.

Den Trainer F. K. habe ich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal gelobt. Jetzt soll hier ganz kurz mal der Mensch F. K. geschildert werden. Tatort: Weserstadion, Tatzeit: nach dem Klassenerhalt. Zitat: "So, Stolli, Arbeit getan, jetzt Weizen trinken“.

Ein Satz, der alles sagt über den zutiefst bremischen Charakter unseres Coaches. Und seines gesamten Teams, dem Florian Kohfeldt in kürzester Zeit seinen Stempel aufgedrückt hat. Und zwar eben nicht durch Druck, sondern durch eigene Leistung, die das Vertrauen der Spieler ermöglicht hat und umgekehrt. Ich bin sicher: Die ganz schweren Zeiten liegen nun hinter unserem Verein. Und auch wenn, was ich durchaus für möglich halte, mit Gentleman Tom noch ein Leader geht: Diese Mannschaft ist jung, hat Potenzial, Charakter und vor allem den derzeit weltbesten Keeper hinter sich.

Vor der Saison im Juno 2017 hatte ich eine Wette auf 'nem Bierdeckel bei meinem Kumpel Mucke (Glubb-Fan, Glückwunsch zum Aufstieg !) hinterlegt. Da steht zu lesen: Werder Bremen 11. Jetzt lege ich mich wieder fest für die neue Serie: Werder Bremen 7.

Nur schade, dass das Nordderby nicht mehr stattfindet... Mahlzeit !

Zur Person

Christian Stoll (57)

ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Thomas Eichin, Jörg Wontorra, Lou Richter und Klaus-Dieter Fischer schreibt Christian Stoll in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.