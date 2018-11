Die Farbe der Hoffnung

Von Asien bis Amerika: 28 offizielle Werder-Fanklubs gibt es im Ausland. Die MEIN-WERDER-Redaktion stellt ein paar von ihnen vor. Diesmal: Syrien.

Kein Wort über Politik. Das war die Bedingung. "Zu heikel", sagt Akel Alkubeh, "ich wusste ja nicht, auf welcher Seite die anderen stehen." Im Leben von Akel aber spielt es eine wichtige Rolle, auf welcher Seite der andere steht, für welche Sache er kämpft. Akel lebt in der Kleinstadt Saidnaya, im Qalamun-Gebirge, 30 Kilometer nördlich von Damaskus. Syrien.

Also: Kein Wort über Politik, über den Bürgerkrieg, das war die Bedingung, unter der das Fantreffen im Herbst 2015 stattfinden konnte. In der Bundesliga stand das Spiel zwischen Werder und den Bayern an, und Akel, ein leidenschaftlicher Fan der Grün-Weißen, wollte die Partie gern in Gesellschaft gucken. Also rief er einen Bekannten an, von dem er gehört hatte, dass er der Vorsitzende eines Bayern-Fanklubs war, und ein paar Tage später saßen sie dann tatsächlich alle zusammen in einem Straßencafé von Damaskus. Christen und Muslime. Regimegegner und -befürworter. Werder- und Bayern-Fans.

Bayern gewann das Spiel damals mit 1:0, durch ein Tor von Thomas Müller, aber viel wichtiger als das Ergebnis war Akel an jenem Tag im Oktober das Beisammensein. "Der Krieg trennt die Menschen", sagt er, "der Fußball führt sie wieder zusammen." Davon ist Akel überzeugt, ebenso wie von der Tatsache, dass das Morden in Syrien bald ein Ende hat.

"Wir Syrer lieben den Fußball"

2011 ist in Syrien der Bürgerkrieg ausgebrochen, seitdem hat Akel Freunde in den Krieg ziehen sehen, und er hat Freunde sterben sehen. Mehrmals hat die Terrormiliz vom "Islamischen Staat" versucht, Saidnaya zu erobern. "Sie wollten uns unsere Stadt wegnehmen und uns Christen alle töten", sagt Akel. "Aber wir haben uns verteidigt. Es ist unser Land."

Akel klingt gefasst, während er am Telefon über den Krieg berichtet, und irgendwann in dem Gespräch mit ihm fragt man sich: Darf man jetzt einfach über Werder sprechen? "Natürlich", sagt Akel, "wir Syrer lieben den Fußball, und er ist für viele Menschen noch viel wichtiger geworden, seit hier der Krieg herrscht." Dazu passt, dass auch Akel seinen Fanklub, den ersten offiziellen Werder-Fanklub in der arabischen Welt, erst im September 2013 gegründet hat, gut zwei Jahre nach Beginn der Kämpfe. Da war Akel schon längst ein Grün-Weißer.

Austausch übers Internet

Im Sommer 2006 hatte er zum ersten Mal ein Spiel der Bremer im TV gesehen. Werder, der Außenseiter, besiegte den FC Bayern im Ligapokal mit 2:0. Akel gefiel das. Über das Internet fand er andere Werder-Fans in der arabischen Welt, aus Syrien, Jordanien, Palästina und den Golfstaaten. Mit ihnen tauschte er sich regelmäßig über Werder aus, und irgendwann beschlossen sie, einen Fanklub zu gründen.

Akel wurde der erste Vorsitzende, kümmerte sich um eine Facebook-Seite, auf der sie alles Wichtige rund um Werder ins Arabische übersetzten. Bis zu 40 Mitglieder hatten sie zwischenzeitlich, doch er Krieg hat alles verändert. Viele Werder-Fans aus den umkämpften Städten wie Homs und Aleppo, sagt Akel, seien geflohen.

Auch Akel ist inzwischen nur noch einfaches Mitglied, für den Vorsitz hat er keine Zeit mehr. Den hat Mohamed Adnan übernommen, ein Bekannter aus Jordanien. Akel aber ist immer noch mit Leidenschaft dabei, schaut jedes Spiel, wenn auch nur per Livestream auf dem Computer. "Der arabische Pay-TV-Sender zeigt ja immer nur die Bayern", klagt der studierte Informatiker, "das kannste vergessen."