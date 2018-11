Die Fans sind gespalten

Preisfrage: Welcher Bundesligist spielt in der WWK-Arena? Oder vielleicht ist diese Frage leichter: Welcher Klub ist in der Merkur-Spiel-Arena zu Hause? Gar nicht so einfach. Völlig klar dürfte dagegen sein, wer im Olympiastadion spielt. Und dass das Weserstadion zu Werder gehört wie die Weser zu Bremen, dürfte auch jeder halbwegs interessierte Fußballfan in diesem Land wissen. Stadionnamen können identitätsstiftend sein, wie der Borussia-Park für Borussia Mönchengladbach oder eben das Weserstadion für Werder. Stadionnamen können aber auch beliebig sein. Fortuna Düsseldorf spielt seit dieser Saison in der Merkur-Spiel-Arena, davor hieß das Stadion auch schon LTU-Arena und Esprit-Arena. Der FC Augsburg ist in der WWK-Arena zu Hause.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.