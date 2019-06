„Die Fans in Bremen haben Länderspiele verdient“

Wieder geht ein Länderspieljahr ohne ein Heimspiel in Bremen zu Ende. Jetzt spricht sich auch Reiner Calmund für ein Ende des Boykotts aus – selbst wenn einige beim DFB nach dem Polizeikostenurteil schmollten.

Wenn am Dienstagabend in Mainz die deutsche Nationalhymne erklingt, wird es wieder schmerzhaft deutlich: Nicht nur die Weser macht einen weiten Bogen um das Bremer Stadion, sondern weiterhin auch der DFB mit seinem Flaggschiff, der A-Nationalmannschaft um Kapitän Manuel Neuer. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland ist laut Mitteilung des Verbandes „mit 26050 Zuschauern in der Opel-Arena in Mainz ausverkauft“, was zweierlei bedeutet: Endlich gibt es keine leeren Plätze mehr bei einer wenig prickelnden Paarung des vormaligen Weltmeisters - und der fragwürdige Plan des DFB geht somit auf, mit der wichtigsten deutschen Mannschaft selbst für solche Pflichtspiele in immer kleinere Stadien zu gehen, um nicht vor leeren Rängen spielen zu müssen.

In Bremen wäre dem DFB-Team ein volles Stadion wohl ebenso sicher gewesen wie eine fantastische Unterstützung. Bei internationalen Spielen dürfen mehr als 37000 Zuschauer rein. An solchen nationalen Fußballfesten in Bremen zweifelt auch der langjährige Spitzenfunktionär Reiner Calmund nicht, der gerade erst im Interview mit Mein Werder den Fußballstandort Bremen für sein ganz besonderes Publikum lobte und daran erinnerte, dass gerade bei Flutlichtspielen wie denen der Nationalmannschaft im Weserstadion „richtig die Luft brennt“.

Doch die Lage ist weiterhin kompliziert. Weil die Stadt Bremen 2014 beschlossen hatte, die Deutsche Fußball-Liga an Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Risikospielen in der Bundesliga zu beteiligen, entzog der DFB den Bremern das schon zugesagte Länderspiel gegen Gibraltar für den 14. November 2014 – und vergab die Partie ausgerechnet nach Nürnberg, obwohl die Nationalspieler sich zuvor gegen weitere Länderspiele in der Frankenmetropole ausgesprochen hatten, nachdem Torhüter Manuel Neuer dort im März 2013 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Kasachstan übelst ausgepfiffen worden war. Solche Szenen hatte es in Bremen nie gegeben.

Bestrafung der Falschen?

Calmund findet das ungerecht. „Die Fans in Bremen und im ganzen Umland können doch nichts dafür“, sagt der langjährige Bundesliga-Manager, „sie sind jetzt aber die einzigen Leidtragenden in dieser Situation.“ Doch der Länderspielboykott gilt bis heute. Und das, obwohl die Gerichte in Sachen Polizeikosten inzwischen pro Bremen entschieden. Deshalb hatte auch Björn Fecker, der Präsident des Bremer Fußball-Verbandes (BFV), in einem Gastbeitrag im WESER KURIER gefordert: „Mit der Niederlage des Profifußballs vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht und der erneuten Nicht-Berücksichtigung Bremens als EM-Standort wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, unsere Nationalmannschaft wieder in die norddeutsche Tiefebene zu schicken.“

Doch genau dieses Urteil macht es vielen Fußballfunktionären schwer, zum Alltag überzugehen. Weil sie es für ungerecht halten. Das weiß auch Calmund, der sagt: „Ich selbst bin da auch nicht auf der Bremer Seite. Das ist ja auch nicht die Werder-Seite. Die Bundesliga zahlte im letzten Jahr knapp 1,3 Milliarden Euro Steuern. Dazu kommen die verwandten Betriebe, das fängt bei der Currywurst an und geht über Kneipen und Restaurants bis hin zu Übernachtungen. Das muss man auch alles berücksichtigen, das sichert Bremen und jedem anderen Bundesligastandort Einnahmen und Arbeitsplätze. Deshalb müsste man sagen: Alles, was außerhalb des Stadion ist, dafür ist nicht die Bundesliga zuständig.“ Jeder andere, ob große Volksfeste oder der Kölner Karneval, „die müssen ja auch nicht für den Polizeieinsatz bezahlen“, meint Calmund, „die Vereine selbst setzen sehr viel Sicherheitspersonal ein und sorgen für die Sicherheit im Stadion. Das Gesetz gibt eigentlich alles her, dass außerhalb des Stadions nicht die Vereine zuständig sind.“

Das Warten geht weiter

Nachdem die Gerichte dies anders bewertet haben, glaubt Calmund, dass auf Seiten der obersten DFB-Funktionäre „jetzt noch ein bisschen geschmollt“ wird: „Da muss der ein oder andere noch die Wunden lecken. Aber ich gehe davon aus, dass vor diesem begeisternden Publikum in Bremen dann auch wieder Länderspiele stattfinden. Die Fans in Bremen haben Länderspiel verdient.“ Das bewertete auch Fecker so, als er schrieb: „Bremens Weserstadion gehört zu den stimmungsvollsten Stadien der Republik.“

Die nächsten Heimspiele absolviert die Mannschaft von Joachim Löw am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande sowie am 9. Oktober in Dortmund gegen Argentinien.