Mohammed "MoAubameyang" Harkous tritt an diesem Mittwoch im Finale der E-Sport-Liga (ESL) gegen "TimoX" vom VfL Wolfsburg an. Der Bremer zeigt sich bei "Werder.de" selbstbewusst.

Mohammed "MoAubameyang" Harkous spricht vor dem Endspiel an diesem Mittwoch bereits vom Titel in der E-Sport-Liga (ESL). Es wäre "optimal, den ersten Titel für Werder zu holen", sagt der 21-Jährige der vereinseigenen Website und legt nach: "Dann wissen die Fans, dass sie den besten FIFA-Spieler in den eigenen Reihen haben."

Ein Grund für sein Selbstvertrauen dürfte sein, dass er die ESL bei fünf Teilnahmen bereits dreimal gewonnen hat. "Die ESL und ich sind schon gute Freunde", findet er. Sein Finalgegner am Mittwoch, "TimoX", hat allerdings auch schon zwei Meistertitel eingefahren. "Die ESL ist meistens der fairste Titel, weil man über Wochen seine Leistung bringen muss und derjenige, der gewinnt, ist dann auch der stärkste Spieler in der Phase," erklärt "MoAubameyang."

Das ESL-Finale gibt es am Mittwochvormittag ab 10.30 Uhr hier zu sehen.

