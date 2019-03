„Die erste Halbzeit war überragend"

Eine starke erste Halbzeit, eine Zitterpartie in der zweiten, aber am Ende drei ganz wichtige Punkte: So haben Spieler und Trainer von Werder Bremen und Bayer Leverkusen den Bremer 3:1-Sieg gesehen.

Matchwinner Max Kruse…

…über den taktischen Kniff gegen Bayer und zum Spielverlauf: „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut verteidigt. Unter der Woche haben wir ein System einstudiert, das wir sonst so nicht spielen, mit zwei Zehnern im offensiven Bereich. Das hat sehr gut funktioniert. Aber du kannst Leverkusen nicht über 90 Minuten verteidigen, das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir dazu in der Lage sind, einen Konter zu setzen. Das haben wir heute spät gemacht, aber das ist jetzt egal.“

…zum schön herausgespielten 1:0: „Wir wussten, dass die Leverkusener mit vier, fünf Leute versuchen würden, den Ball zu erobern. Wir mussten dahinter den Raum finden. Über den Seitenwechsel haben wir die Situation sehr gut ausgelöst und sind dann über die linke Seite zum Abschluss gekommen.“

…über die Nominierung von Maximilian Eggestein für die DFB-Elf: „Maxi hat es jetzt über die letzten Jahre geschafft, hier zum Stammspieler zu werden. Er fällt vielleicht nicht in jedem Spiel auf, aber seine Aufgabe ist es auch, als Ballverteiler und Balleroberer vor der Kette zu spielen. Ich freue mich für ihn und hoffe, dass er die nächsten Jahre eine tragende Rolle spielen kann.“

…zum entscheidenden 3:1: „Ich habe ein bisschen Glück, dass Wendell mit dem Fuß stecken bleibt, sonst kriegt er den vielleicht. Danach war klar, dass der Keeper spekuliert, dass ich ihn ins lange Eck ziehe.”

Maximilian Eggestein…

…über seine Nominierung für die Nationalmannschaft: „Natürlich hat mich das stolz gemacht und es hat mir Selbstvertrauen gegeben, aber ich habe im Spiel nicht dran gedacht.“

…zur Leistung seines Bruders Johannes: „Es war eine gute Leistung. Ich hätte ihm noch einen Treffer gegönnt – als Offensivspieler will man immer ein Tor machen.“

...zur Leistung von Kapitän Kruse: „Da kann man nix sagen. Zwei Tore, eine Vorlage. Das letzte Tor macht er sensationell. Ich glaube, Max hat heute wieder eine sehr gute Leistung gebracht.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt...

...zum Spielverlauf: „Die erste Halbzeit war taktisch und fußballerisch überragend, die zweite war purer Wille. Am Ende hatten wir den Sieg verdient."

...zur Leistung von Kruse: „Er kann das, deswegen überrascht mich das nicht. Es freut mich aber, dass er es so dauerhaft abruft.“

Leverkusen-Stürmer Kevin Volland:

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren. Da war Bremen in meinen Augen ganz klar agressiver. Wir waren nicht auf dem Platz, waren nicht kompakt genug. In der 2. Halbzeit hatten wir dann sogar die Möglichkeiten zum 2:2, aber wir haben es nicht geschafft und durch die erste Halbzeit auch nicht verdient, hier heute zu gewinnen.”

Leverkusen-Kapitän Lars Bender:

„Wegen der ersten Halbzeit ist die Niederlage verdient. Wenn du nach oben willst, musst du sowas 90 Minuten lang durchziehen. Wenn man 0:2 zurückliegt, wird es schwer gegen Werder. Die Bremer haben es gut gemacht, wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht, und sie haben uns dafür bestraft.”

Weitere Stimmen:

„Wir wussten, wie es im Hinspiel war. Mussten unseren besten Fußball spielen und das haben wir vor allem mit Ball gut gemacht und verdient gewonnen.“#Werder pic.twitter.com/cHDsiVp6LN — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. März 2019

„Wir kannten ja die Ergebnisse von gestern und wussten, dass wir hier heute drei Punkte holen müssen um dabei zu bleiben. Das ist uns gut gelungen. Die Spielzüge vor den Toren waren einstudiert.“#Werder pic.twitter.com/4VmrsSu92x — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. März 2019

„Die Jungs haben sich extrem gut bewegt, gute Entscheidungen getroffen und hatten den Mut aus dem Pressing von Bayer herauszukommen.

Solche engen Spiele musst du mal gewinnen das haben wir heute geschafft.“#Werder pic.twitter.com/BfxyjlQCcw — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. März 2019