In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 2:6-Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind dieses Mal Jolle von „miasanrot.de“ und RB-Leipzig-Experte Kai Bieler.

Besonders in der ersten Halbzeit kauften die Mainzer Werder den Schneid ab. Bieler glaubt, dass das vor allem am Einsatz der Mainzer lag: „Sie waren extrem laufstark, körperlich präsent.“ Bremen sei dagegen sehr weit weg gewesen, nicht in die Zweikämpfen gekommen. Osako sei komplett abgemeldet gewesen. Passend zu seiner Argumentation führt Bieler eine Statistik an: „In der Halbzeit standen die Sprints bei 122:89 für Mainz. Es hing sehr viel an der Laufbereitschaft, dass Bremen so gar nicht ins Spiel gekommen ist.“ Dennoch findet Bieler: „Die erste Halbzeit ist schwer zu erklären, bis auf dass Bargfrede gut aus dem Spiel genommen wurde“, sagt Bieler.

Ähnlich ging es Jolle vom Bayern-Blog „miasanrot.de“: „Ich war erschütttert, wie wenig Bremen gezeigt hat. Die Schlussphase hat gezeigt, dasss es eigentlich anders gegangen wäre.“ Mainz habe außerdem den Ball gut laufen lassen, aber sei auch eben nicht großartig angegangen worden, findet die Bloggerin. Zuir Entstehung des ersten Mainzer Tores sagt sie: „Das war bitter, wie Moisander über den Ball schlägt, tut mir Leid für ihn, aber das war ein riesiger Patzer.“

