Die erfolgreichsten Elfmeterschützen

Max Kruse ist mit seiner sagenhaften Elfmeterquote von 100 Prozent verwandelten Elfmetern derzeit in aller Munde. Zuletzt traf Werders Kapitän gegen Schalke vom Punkt. Weil er aber nur sechs seiner bislang zwölf Elfer-Tore für Werder erzielte, taucht Kruse in diesem Ranking nicht auf – denn andere Bremer waren deutlich erfolgreicher. Dazu gehören zum Beispiel Aaron Hunt und Torsten Frings, die in der Vergangenheit ebenfalls die Kapitänsbinde für die Bremer trugen.

