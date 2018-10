„Die Enttäuschung konnte ich verstehen“

Franco Di Santo erinnert sich im Interview mit Mein Werder an seinen Wechsel von Werder zu Schalke und die Enttäuschung der Bremer Fans zurück. Außerdem beurteilt er die bisherige Leistung seines Ex-Klubs.

88 Minuten gespielt, 2:0 gewonnen – war Schalkes Spiel in Düsseldorf vor der Länderspielpause ein Neustart in die Saison für Sie?

Franco Di Santo: Am wichtigsten ist der Erfolg der Mannschaft, auch wenn ich natürlich immer spielen will. Das mit dem Neustart könnte man schon so sehen.

Sie in der Startelf und ein Sieg – das fiel in der Bundesliga zumindest zum ersten Mal zusammen. Hat Schalke die schwachen Wochen zu Beginn jetzt überwunden?

Die Mentalität hat immer gestimmt. Im Fußball gibt es immer mal Phasen, in denen es nicht so gut läuft. Unser Problem war nicht einmal, dass wir schlecht gespielt haben. Oftmals fehlte uns einfach das Glück, ein Tor zu erzielen. In den letzten drei Spielen ist uns das gelungen und wir zeigen nun wieder mehr von dem, was uns letzte Saison stark gemacht hat.

Was genau ist das?

Da gibt es gar kein Geheimrezept. Es geht vor allem darum, hart zu kämpfen und füreinander zu arbeiten.

Die Erfahrung, die ersten fünf Bundesligaspiele zu verlieren, haben Sie auf Schalke schon vor zwei Jahren unter Markus Weinzierl gemacht. Was ist diesmal anders?

Der Unterschied ist, dass wir letzte Saison Zweiter geworden sind und wissen, dass wir ein gutes Team haben. Wir alle glauben aneinander.

Wie ist die Stimmung momentan auf Schalke? Es hat Zeiten gegeben, da hätte unter diesen Umständen große Unruhe geherrscht.

Die Stimmung ist gut. Wie gesagt: Wir wissen, was wir können.

Wie wichtig ist Ihr Trainer Domenico Tedesco in diesem speziellen Umfeld auf Schalke?

Er ist extrem wichtig. Domenico mag ein junger Trainer sein, aber das spielt für uns Spieler überhaupt keine Rolle. Er gibt uns ein gutes Gefühl und deshalb war die Stimmung auch nie schlecht, als es sportlich zu Beginn der Saison nicht so lief. Mit den drei Siegen in den letzten drei Spielen sieht es sowieso besser aus.

In der Öffentlichkeit, speziell den Journalisten gegenüber, macht Tedesco oft einen sehr abgeklärten und nüchternen Eindruck. Aber es dringt immer wieder durch, wie emotional er in der Kabine werden kann.

Er ist ein Coach, der unbedingt gewinnen und auf keinen Fall verlieren will. Diese Mentalität überträgt sich auf den Platz. Wir geben nie auf, selbst wenn wir 0:2 zurückliegen, und kämpfen um jeden Ball. Das ist auch das Verdienst des Trainers.

Ist das ein Unterschied zu seinen Vorgängern? Sie haben auf Schalke vorher unter André Breitenreiter und Markus Weinzierl gearbeitet.

Das lässt sich nicht vergleichen, weil jeder Trainer einen anderen Ansatz hat. Ich versuche, bei jedem die positiven Aspekte für mich rauszuziehen.

Vor ein paar Wochen hatten Sie nach Ihrer Auswechslung gegen den FC Bayern eine ziemlich große Meinungsverschiedenheit mit Domenico Tedesco. Anschließend waren Sie zwei Spiele nicht im Kader. Was war da los?

So ist der Fußball, und ich lebe den Fußball. Aber meine Reaktion in der Situation war definitiv ein Fehler und ich habe alle Beteiligten, insbesondere den Trainer, um Entschuldigung gebeten. Ich bin froh, dass das nun abgehakt ist und wir nach vorne blicken.

Etwas überraschend kommt Werder als Vierter zum aktuell nur 15. der Tabelle. Ist Ihr alter Klub damit Favorit?

Ich hoffe natürlich, dass wir den Trend der letzten Spiele bestätigen können und mit den Fans im Rücken drei Punkte holen. Aber wir wissen, dass Werder sehr gut in Form ist. Wir müssen aufpassen, weil sie viel Qualität im Kader haben. Aber die haben wir auch. Von daher erwarte ich ein Spiel, das gut anzuschauen ist.

Wie intensiv verfolgen Sie Werder noch?

Ich habe noch viele Freunde in Bremen, die kommen nicht nur aus dem Fußball, aber wir reden natürlich über Werder. Bremen hat sich vor der Saison einiges vorgenommen und bestätigt das momentan. Werder war mein erster Klub in Deutschland, von daher wird das für mich immer etwas Besonderes bleiben. Sonst wünsche ich ihnen alles Gute, aber ich spiele jetzt auf Schalke, weshalb die Freundschaft am Samstag ruhen muss.

Auf welche Werder-Spieler muss man als Gegner besonders achten?

Max Kruse hat eine sehr gute letzte Saison gespielt und ist jetzt wieder gut drauf. Er ist ein besonderer Spieler. Ganz allgemein hat Werder aber ein gutes Team.

In Ihrer letzten Saison bei Werder haben Sie 13 Tore geschossen und waren allseits beliebt. Vermissen Sie dieses Gefühl manchmal?

Wenn du gut drauf bist, kommt von den Fans immer etwas Positives zurück. Doch ohne Tore musst du dich als Stürmer mehr reinhängen, um diese Sympathien zu wecken. Ich hoffe, mir gelingt Ähnliches wie damals in dieser Saison für Schalke.

Sie haben Bremen damals kurz vor dem Saisonstart verlassen. Vorher hatten Sie beteuert, bleiben zu wollen und „sehr nah“ zu sein mit dem Verein, was eine Vertragsverlängerung angeht. Konnten Sie nachvollziehen, dass das viele Fans sehr verärgert hat?

Natürlich. Ich habe gesagt, dass ich gerne in Bremen bleiben möchte, nicht, dass ich definitiv bleiben werde. Aber das liegt nun drei Jahre zurück. Und ich konzentriere mich voll auf Schalke. Dass die Fans ein Stück weit enttäuscht waren über meinen Wechsel, das kann ich verstehen. Das heißt für mich aber auch, dass sie mich mochten. Wie vorhin schon gesagt, ich ziehe aus allem immer das Positive.

Was waren damals Ihre Beweggründe, nach Schalke zu wechseln? Und ist das eingetreten, was Sie sich vorgenommen haben?

Für Schalke habe ich mich damals entschieden, weil ich international spielen wollte. Das war der Hauptgrund und das habe ich geschafft. Ich will mich immer verbessern und mit meiner Mannschaft Großes erreichen, so wie letzte Saison.

Sind Sie sich der gewissen Rivalität zwischen Schalke und Werder bewusst, weil einst Ailton, Mladen Krstajic und Fabian Ernst ablösefrei wechselten und Sie ein paar Jahre später dank einer Ausstiegsklausel folgten?

Nein, das war mir so nicht bewusst, mir war auch nur Ailtons Wechsel von Bremen nach Schalke bekannt.

Nächstes Jahr läuft Ihr Vertrag auf Schalke aus. Gab es schon Gespräche mit Manager Christian Heidel?

Noch nicht, das steht momentan auch nicht im Fokus. Ich denke von Tag zu Tag und versuche, mein Bestes für Schalke zu geben.

Sie werden nächstes Jahr 30. Sollte es noch Träume geben, die sie sich erfüllen wollen, wäre das eine der letzten Möglichkeiten, nochmal etwas Neues zu machen.

Ich fühle mich wie 23. (lacht) Von daher sehe ich das gar nicht so.

Also könnten Sie sich vorstellen, wie Werders Claudio Pizarro mit 40 Jahren noch zu spielen?

Er ist ein gutes Beispiel. Ich weiß, wie professionell er lebt. Und wenn ich mir davon etwas abschaue, kann ich vielleicht auch noch mit 40 spielen.

