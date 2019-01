Die Enge als Chance

Claudio Pizarro soll der Joker für spezielle Situationen bleiben, Yuya Osako weilt beim Asien-Cup. Und Martin Harnik fehlen derzeit ein paar Argumente für einen Platz in der Startelf. Beim Rückrundenauftakt in Hannover dürften neben dem gesetzten Max Kruse also Milot Rashica und Johannes Eggestein beginnen. Bereits in den Wochen vor der Winterpause hatten sich beide in den Vordergrund gespielt und ihre Leistungen im Trainingslager in Südafrika bestätigt. Dadurch soll sich auch Werders Spiel im letzten Drittel etwas verändern.

