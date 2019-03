Die Endspiel-Posse

War die Partie in Wolfsburg für Werder nun ein Endspiel um Europa? Max Kruse beharrte nach dem 1:1 darauf. Florian Kohfeldt widersprach, doch im Grunde verfolgen der Kapitän und der Trainer das gleiche Ziel.

Max Kruse hatte wirklich alles versucht, um die Niederlage abzuwenden. Er hatte mit seinen Mitspielern geredet, hatte geschrien, war viel gelaufen und hatte schließlich den 1:1-Ausgleich für Werder in Wolfsburg erzielt. Die Anstrengungen der 90 Minuten waren ihm etwa eine halbe Stunde nach dem Abpfiff noch deutlich anzusehen. In Jeans und Designerpulli, das Baseballcap herumgedreht, kam Kruse mit schleppendem Gang und müdem Gesichtsausdruck zu den wartenden Journalisten. Er liebt diese Mediengespräche nicht gerade, doch er stellte sich den Fragen – trotz aller Erschöpfung. Es ging dann vor allem um ein Wort, das die Berichterstattung vor der Partie in Wolfsburg dominiert hatte: das Wort Endspiel. Kruse hatte erklärt, es handele sich „in gewisser Art und Weise um ein Endspiel“ um die europäischen Plätze.

Danach hatten Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann versucht, diese Aussage richtig einzuordnen. Sie betonten, dass das Spiel zwar sehr wichtig, aber keinesfalls schon ein Endspiel sei. Kruse habe das direkt nach dem 1:1 gegen Stuttgart aus der Emotion heraus gesagt, fügte Kohfeldt als Erklärung hinzu. Kruse jedoch widersprach nun: „Ich muss die Mannschaft als Kapitän mit Worten mitreißen. Ich habe das nach dem Stuttgart-Spiel bewusst gesagt, auch wenn Trainer und Manager das ein bisschen revidiert haben. In Wolfsburg habe ich es der Mannschaft vor dem Spiel auch noch einmal gesagt.“

Kruse ließ keine Zweifel daran: Für ihn war die Partie gegen Wolfsburg eine Art Endspiel. Und er erklärte auch den Grund dafür: „Wenn wir verloren hätten, wären es neun Punkte Rückstand auf Wolfsburg gewesen.“ Im Falle einer Niederlage hätte Werder das Saisonziel europäischer Wettbewerb also abhaken können, wenn es nach Kruse geht.

„Wir müssen unsere Punkte sammeln“

Nun ist das vermeintliche Endspiel zwar nicht verloren gegangen, aber zum Sieg reichte es für die Bremer auch nicht. Es war ein Unentschieden - ein Ergebnis, das es in einem Endspiel eigentlich gar nicht gibt. Wie gehen sie bei Werder jetzt damit um? Folgt am Freitag gegen Schalke das nächste Endspiel? Kruse ist in dieser Hinsicht vorsichtig geworden. Von einem Endspiel wolle er mit Blick auf die kommende Partie nicht mehr sprechen, sagte der Kapitän. „Das Wort Endspiel ist ein bisschen hart definiert, aber wir müssen unsere Punkte sammeln. Der zehnte Platz ist nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wenn du oben ran willst, musst du die Heimspiele gewinnen.“

In diesem Punkt gingen Kruse und sein Trainer völlig konform. „Gegen Schalke müssen wir gewinnen“, forderte Kohfeldt ebenfalls. Und dieses Mal war es der Trainer, der das viel diskutierte Wort benutzte: „Das ist schon eher ein Endspiel als gegen Wolfsburg. Ich habe großen Respekt vor Schalke, aber da muss ich jetzt mal ehrlich sein: Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, ist das ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen. Zudem müssen wir vorlegen, weil wir danach erst am Sonntag in Leverkusen spielen. Die meisten anderen machen zwei Spiele in der Zeit. Es ist also aus verschiedenen Gründen sehr wichtig, das Spiel zu gewinnen."

Die Aussagen des Kapitäns und des Trainers überschneiden sich in einigen Punkten, ganz einig wurden sie sich allerdings nicht. „Das Spiel in Wolfsburg kannst du nicht als Endspiel titulieren. Wir haben es auch mit der Mannschaft besprochen. Es war ein sehr wichtiges Spiel“, beharrte Kohfeldt auf seinem Standpunkt. Einen Endspiel-Streit zwischen ihm und Kruse auszurufen wäre allerdings verfehlt. Es ist eher eine unterhaltsame Endspiel-Posse. Im Grunde wollen nämlich Kruse und Kohfeldt ohnehin das Gleiche. Sie wollen der Mannschaft noch einmal diese Siegermentalität einimpfen, die Kohfeldt seit seinem Amtsantritt kontinuierlich einfordert. „Jetzt geht es um Punkte, jetzt geht es ums Gewinnen“, hatte der Coach vor dem Rückrundenauftakt noch einmal unterstrichen. Seine Mannschaft jedoch setzte dieses Vorhaben nur bedingt um. Werder hat seit der Winterpause zwar kein Spiel verloren, aber in der Bundesliga auch nur zweimal gewonnen. Fünfmal spielten die Bremer in der Rückrunde bereits unentschieden.

Kruse treibt die Mannschaft an

Gut möglich also, dass Kruse die Siegermentalität bei einigen Teamkollegen vermisst und deshalb klare Worte gefunden hat. „Für uns müsste jedes Spiel ein Endspiel sein. Ich will die Mentalität, dass wir immer gewinnen wollen“, unterstrich der 30-Jährige nach dem Wolfsburg-Spiel. Auf dem Platz hatte der Kapitän seine Mitspieler zuvor immer wieder angetrieben. Kurz vor der Pause lieferte er sich einen verbalen Schlagabtausch mit Maximilian Eggestein, nachdem ihm ein Stellungsfehler aufgefallen war. „Man muss sich auch mal anschreien, alles gut“, sagte Kruse dazu. Eines ist also klar: Auch wenn weiterhin offen ist, ob der Kapitän seinen auslaufenden Vertrag verlängert, will er mit aller Macht das Saisonziel Europa erreichen. „Wenn ich mich entschieden habe, werdet ihr es erfahren“, sagte Kruse zu seiner Vertragssituation lediglich.

Zu belasten scheint ihn die ungewisse Zukunft aber nicht. Kruse bereitete gegen Stuttgart das Tor vor und erzielte gegen Wolfsburg seinen fünften Saisontreffer. Vor allem aber geht er voran und nimmt seine Rolle als Kapitän ausgesprochen ernst. Daher dürfte ihm Florian Kohfeldt auch nicht übel nehmen, dass er etwas vorschnell das Wort Endspiel in den Mund nahm. Vor dem Duell gegen Schalke hat der Trainer dies schließlich sogar selbst getan, dabei sind auch danach noch immer neun Partien zu absolvieren. Es wird also spannend, welchen Titel die Bremer im Anschluss dem folgenden Spiel in Leverkusen verleihen.