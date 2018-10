„Die einzige Mannschaft mit einem klaren Plan nach vorne“

Werder hat zuletzt viel Lob erhalten, am Sonntag ging die Lobhudelei weiter. Bei Sky sagte der frühere Nationaltorwart Jens Lehmann, dass die Bremer ein Kandidat für die Champions League seien.

Zu seiner aktiven Zeit war Jens Lehmann in Bremen nicht gerade beliebt. Der Torwart wurde im Weserstadion des Öfteren ausgepfiffen. Der 48-Jährige ist aber anscheinend nicht nachtragend, denn am Sonntag stimmte er ein wahres Loblied auf Werder an. „Das ist der einzige Fußball, den ich im Moment sehe, der einen klaren Plan nach vorne hat“, sagte der Ex-Nationalspieler in der Sky-Sendung „Wontorra - der Fußball-Talk“.

Lehmann hält sogar die Champions-League-Qualifikation für realistisch. „Warum ist Werder keine Champions-League-Mannschaft?“, fragte er. „Ich sehe, dass sie guten Fußball spielen. Und für Schalke, eigentlich eine Champions-League-Mannschaft, ist der Abstand nach oben zum Beispiel schon zu groß. Bei Hoffenheim muss man mal abwarten.“

Werder habe sehr clever eingekauft, betonte Lehmann weiter. „Sie haben Delaney verkauft und Klaassen geholt. Das war ein gutes Geschäft.“ Dass der Bremer Kader nicht die Breite hat wie bei den absoluten Topteams, sieht Lehmann nicht als Problem: „Die Mannschaften, die die wenigsten Spieler einsetzen, sind am erfolgreichsten.“

Warme Worte gab es außerdem für Trainer Florian Kohfeldt. „Er kann Spieler besser machen“, sagte Ex-Profi Jan Age Fjörtoft über den Werder-Coach und zog sogar eine Parallele zu einem ganz Großen im Geschäft: „Guardiola schafft das auch. Er kann ebenfalls Spieler besser zu machen, egal wie viel sie gekostet haben.“