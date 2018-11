In Bremen sind ein paar Menschen zurzeit nicht so gut auf Thomas Delaney zu sprechen, Stichwort Borussia Dortmund. In Dänemark ist Delaney nach wie vor Publikumsliebling, sagt Journalist Mads Wehlast.

Als Thomas Delaney vor eineinhalb Jahren in Bremen vorgestellt wurde, da saß auch Mads Wehlast im Medienraum des Weserstadions. Wehlast arbeitet für die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“, und er hat Delaney in den vergangenen sieben Jahren intensiv begleitet. Er hat hautnah verfolgt, wie sich Nachwuchsmann Thomas Delaney beim FC Kopenhagen in die erste Elf spielte, wie Delaney zum Kapitän wurde, Titel holte und in der Champions League spielte. Heute sagt Wehlast: „Thomas hat sich in dieser Zeit nicht verändert. Er ist als Persönlichkeit natürlich gereift, aber sonst ist er vom Typ her derselbe geblieben.“ Offen, ehrlich, sympathisch, oder wie Wehlast sagt: „Die Dänen lieben Thomas, ein fantastischer Typ.“

Das sagen in Bremen inzwischen ein paar Menschen weniger. Als Thomas Delaney im Januar 2017 seinen Dienst bei Werder antrat, war er tatsächlich schnell jedermanns Liebling. Delaney ging auf dem Platz voran, gab sich auskunftsfreudig in Interviews, man merkte schnell: Hier war einer gekommen, um etwas zu bewegen. „Danish dynamite“ sozusagen.

Verständnis für den Sinneswandel

Inzwischen sind einige Fans von Delaney enttäuscht. Weil er einen Wechsel zu Borussia Dortmund forciert. Dabei hatte er immer von der Premier League in England als seinem Traumziel gesprochen. Mads Wehlast kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die Delaney seinen Sinneswandel übel nehmen. „Jeder in Dänemark weiß, dass er in der Champions League spielen will. Das ist mit den englischen Vereinen, die sich bisher gemeldet haben, nicht möglich. Also ist es doch ganz normal, dass er das macht.“ Das jedenfalls, sagt Wehlast, sei die dänische Sicht auf die Dinge.

Natürlich kann ein dänischer Fan das, was im fernen Bremen in einigen enttäuschten Werder-Fans vorgeht, emotionsloser betrachten. Mit Blick auf die eigene Nationalmannschaft aber ändert sich das schnell. „Thomas ist ein Schlüsselspieler für uns“, sagt Wehlast. Dänemark spielt bei der WM in einer Gruppe mit Australien, Peru und Frankreich. Delaney soll ab Mitte Juni in Russland gemeinsam mit Stars wie Christian Eriksen und Kasper Schmeichel vorangehen und Dänemark möglichst lange im Turnier halten.

Thomas Delaney hat mit der großen Erwartungshaltung kein Problem. So hat Wehlast ihn immer erlebt, in Kopenhagen und bei der Nationalmannschaft, „er wollte immer das Höchste“. Deshalb überrascht ihn Delaneys neue Vorliebe für Borussia Dortmund auch überhaupt nicht: „In der Champions League zu spielen ist interessanter als Abstiegskampf in der Premier League.“