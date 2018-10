„Die Bremer sind fast unverschämt selbstbewusst“

Redakteur Ralf Wiegand schreibt in seiner Kolumne für die „Süddeutsche Zeitung“ darüber, wie Werder sich von einem gewöhnlichen Abstiegskandidaten in ein unverwechselbares Produkt verwandelt hat.

„Es ist schon interessant, was neuerdings wieder alles möglich ist bei diesem wundertütigen Werder Bremen“, fängt Ralf Wiegand in seiner Kolumne über Werder für die „Süddeutsche Zeitung“ an. In der Folge nennt er die mutige Zielsetzung der Bremer oder auch die mediale Präsenz des Vereins deutschlandweit als Beispiele für die Verwandlung von Werder vom Abstiegskandidaten in ein unverwechselbares Produkt.

„Sämtliche Fachpublikationen haben sich daran abgearbeitet, wie nachhaltig der Aufschwung an der Weser sein könnte, woher er kommt und wohin er führen wird. TV-Experten erliegen reihenweise dem Spiel der Bremer Mannschaft und vor allem deren jungem Trainer Florian Kohfeldt“, wundert sich Wiegand über den Umschwung bei Werder.

Auch das Selbstbewusstsein der Bremer fällt dem Autoren auf: „Gemessen an den allermeisten Bundesligavereinen, die ihre Zielsetzung am liebsten am untersten Ende der Erwartung andocken, sie möglichst unverbindlich formulieren und stets auf die Stärke der anderen verweisen, sind die Bremer fast unverschämt selbstbewusst“, urteilt er. Ohne überhaupt zu wissen, wie sie in die erste komplette Saison unter Kohfeldt starten würden, habe sich die Mannschaft schon auf das Ziel Europapokal geeinigt.

