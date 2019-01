Die besten Rückrunden

27, 29, 23, 26 – in den vergangenen Jahren hat sich Werder nach der Winterpause stets gesteigert. Meistens war es überlebenswichtig, für einen Eintrag in den Top Ten der besten Rückrunden in 54 Jahren Bundesliga hat es allerdings nicht gereicht. Wenn die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte richtig durchstartete, ging es oftmals um die Meisterschaft, wie unser Blick ins Geschichtsbuch zeigt.

