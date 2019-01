„Die besten Fans, die ich je getroffen habe!“

„Le Chef“ ist zurück: Für Double-Held Johan Micoud stand am Donnerstag eine seltene Rückkehr nach Bremen an. Der französische Spielmacher hatte eine kleine Liebesbotschaft für die Fans mit im Gepäck.

Es gibt vielleicht keinen Spieler in der langen Geschichte des SV Werder Bremen, dem eine derart uneingeschränkte Verehrung zuteil wird wie Johan Micoud. Der Franzose, der von 2002 bis 2006 seine Fußballschuhe für die Grün-Weißen schnürte und mit seinem unnachahmlichen Spielverständnis als Regisseur der Double-Mannschaft der Saison 2003/2004 in die Werder-Geschichte einging, verbrachte an der Weser die wohl besten Jahre seiner Karriere.

Heutzutage ist „Le Chef“, wie ihn die Werder-Anhänger liebevoll getauft haben, nur noch selten in Bremen unterwegs. Am Donnerstag war es mal wieder so weit: 45-Jährige stattete der Hansestadt einen Besuch ab. Der Grund: Am Freitagabend steigt in Oldenburg das Hallenturnier der Traditionsmannschaften. Die Gegner heißen in der Gruppenphase Hannover 96 und Schalke 04, später können die Bremer Altstars auf Eintracht Frankfurt, Benfica Lissabon oder die Gastgeber vom VfL Oldenburg treffen.

„Es ist immer etwas Besonderes, in diese Stadt zurückzukehren“, schwärmte Micoud am Donnerstagabend gegenüber Mein Werder, „weil ich all diese guten Momente hier erlebt habe, mit den Fans, mit meinen Mitspielern.“ Meisterschaft, Pokalsieg, Champions-League-Spiele: Viel mehr geht im Vereinsfußball nicht. Dass Micoud als Spielmacher maßgeblich verantwortlich für diese Glanzmomente war, rechnen ihm die Werder-Fans noch heute hoch an.

Ob der große Franzose seinen Heldenstatus nachvollziehen kann? „Nein“, sagt Micoud bescheiden. „Es ist aber dasselbe bei mir mit ihnen. Die Werder-Fans sind die besten, die ich je getroffen habe in meiner Karriere.“ Eine Beziehung, die kaum in Worte zu fassen ist: „Da war dieses besondere Gefühl zwischen uns.“ Ähnliche Emotionen hegt Micoud auch für seine Teamkollegen bei Werders Traditionself, für die – Ex-Kollege Tim Wiese hatte es im Vorfeld deutlich ausgesprochen – in Oldenburg bei allem Spaß nur der Sieg zählt. Eine Mentalität, die „Le Chef“ zusagt: „Darum liebe ich diese Jungs!“