Die Besserwerder aus Bremen

Vom Ziel Europa rückt Werder nach Platz zehn in der Hinrunde kein Stück ab. Tatsächlich gibt es für Trainer, Mannschaft und Fans gute Gründe, optimistisch auf die zweite Saisonhälfte zu schauen.

Traditionelle Steigerung

Vier Jahre in Folge ist es für Werder immer deutlich bergauf gegangen. Vergangene Saison war die Rückrunde zwölf Punkte besser als die Hinrunde, im Jahr davor sogar 13, davor acht und davor neun. Nun mag Werder sich stets selbst viel Luft nach oben gelassen haben, aber die Ansprüche sind eben andere geworden. Eine Steigerung von acht, neun Punkten muss Florian Kohfeldts Mannschaft schon anpeilen. Dann würde sie bei mehr als 50 Punkten landen – das klingt sehr europäisch.

Jünger, wilder, erfolgreicher?

Die Spiele gegen Hoffenheim und Leipzig kurz vor Weihnachten waren nicht ertragreich, aber sie haben selbst einem neutralen Publikum viel Freude bereitet. Geprägt wurden sie unter anderem von einem 22-Jährigen, einem 20-Jährigen und einem 18-Jährigen. Während Milot Rashica und Johannes Eggestein auf dem besten Weg zum Stammplatz sind, ist Josh Sargent dabei, sich im Bundesligakader zu etablieren. So sind unter den Gewinnern der Vorweihnachtszeit und der Vorbereitung jede Menge Youngster.

Der Kapitän geht voran

Max Kruse wird am 19. März zwar 31 Jahre alt, doch der Kapitän macht wieder den Eindruck, als habe er seine besten Tage noch längst nicht hinter sich. In der Hitze von Johannesburg ging er im letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart voran. Was Werder dort gelang, hatte meistens Kruse ausgeheckt. Das Trikot liegt zudem wieder besser am Körper, die Fitnessdiskussion aus dem Herbst hat er hinter sich gelassen. Vier Tore und vier Vorlagen gelangen Kruse in der Hinrunde – Zweistelligkeit in beiden Bereichen ist ihm zuzutrauen.

Sahins zweite Ankunft

Im Sommer-Trainingslager hatte Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft so intensiv an den Abläufen gearbeitet, dass Nuri Sahin selbst als spielintelligenter Profi das Gefühl haben musste, seine Kollegen sprächen am Ball eine Fremdsprache. Mehr als vier Monate nach seiner Ankunft aus Dortmund am letzten Tag der Transferperiode ist der Sechser im Winter-Trainingslager ein zweites Mal angekommen bei Werder. Menschlich war er längst schon wichtig, nun deutet viel darauf hin, dass Sahin auch auf dem Platz mehr bringen kann.

Der Dazwischengeher ist zurück

Und wenn Kohfeldt doch auf Sahin verzichtet, liegt es daran, dass Philipp Bargfrede nach zwei Monaten Verletzungspause wieder da ist. Mit ihm auf dem Platz war Werders Punktequote in der Hinrunde um mehr als 50 Prozent besser und absolut europawürdig. Vorausgesetzt, Bargfrede bleibt die meiste Zeit gesund, hat der Trainer auf der Sechserposition die Qual der Wahl – und kann sich je nach Gegner seinen Favoriten aussuchen.

Trainer mit Plan

Südafrika war für Florian Kohfeldt eine Prüfung, und es spricht für den Trainer, dass er es nie so aussehen ließ. Der 36-Jährige war zehn Tage lang voll im Fußballmodus, ohne den Blick dafür zu verlieren, was das kleine Abenteuer abseits des Rasens mit seiner Mannschaft macht. Den Plan für die Vorbereitung hatte er bereits vor dem Abflug am Bremer Flughafen so präzise und treffend umrissen, dass man sich fragen konnte, wann Kohfeldt an den Weihnachtstagen eigentlich mal abgeschaltet hat oder ob die Hinrunde sogar unter dem Baum analysiert wurde. Der Trainer hat alles im Griff, seine Spieler folgen ihm – und die allgemeine Unzufriedenheit mit 22 Hinrundenpunkten wirkt eher antreibend als hemmend.

Neue Standards

Milot Rashica durfte ran, Nuri Sahin ebenfalls, Davy Klaassen versuchte es und Ludwig Augustinsson konnte sich an alte Zeiten in Kopenhagen erinnern, als er zahlreiche Tore per Ecke vorbereitete. Werders Standards sollen mehr Ertrag bringen. Deshalb wird Max Kruse trotz seiner starken Form in diesem Bereich voraussichtlich etwas weniger aktiv sein. Eigene Ecken und Freistöße haben in der Hinrunde mitunter dem Gegner mehr gebracht als Werder selbst, erinnert sei zum Beispiel an das Auswärtsspiel in Dortmund. Das Toreschießen nach ruhenden Bällen kann so einfach aussehen. Zumindest mit seinem Freistoßtor im letzten Testspiel hat Kruse gezeigt, dass er die Meinung teilt.

Gesundheit!

Überhaupt ist Werder nahezu verletzungsfrei durch die Winterpause gekommen. Wenn eine Augenentzündung wie bei Theodor Gebre Selassie schon das Schlimmste ist, was einem Spieler widerfährt, kann ein Trainer sich glücklich schätzen. Selbst der gewöhnungsbedürftige Untergrund in Südafrika hat den Gelenken und Muskeln nicht ernsthaft etwas anhaben können. Auch wenn Yuya Osako beim Asien-Cup weilt und Florian Kainz verkauft wird, muss Kohfeldt am Sonnabend einen Offensivspieler auf die Tribüne setzen.

Das Reinkomm-Programm

Hannover 96, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, FC Augsburg, Hertha BSC, VfB Stuttgart – die ersten Gegner in der Rückrunde dürften auf dem Papier keine schlechtere Starthilfe sein als in der Hinrunde. Vier der Gegner belegen aktuell die letzten vier Tabellenplätze. Frankfurt und Hertha stehen vor Werder, aber gegen beide hat Werder in der Hinrunde gewonnen. Elf Punkte brachten die ersten sechs Spiele der Saison, die Ausbeute sollte es nun wieder sein.

In diesem Plus-Artikel seht ihr die Top-Ten der besten Werder-Rückrunden aller Zeiten.