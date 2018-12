Die bessere Mannschaft schlägt sich selbst

Werder zeigt auch gegen RB Leipzig, was die Mannschaft zu leisten im Stande ist, scheitert aber wie in den Spielen zuvor an der eigenen Chancenverwertung und zu vielen Fehlern in der Defensive. Die Partie in Leipzig ist wie ein Spiegelbild der Hinrunde: Werder spielt phasenweise bärenstark, kann dies aber nicht 90 Minuten auf einem konstant hohen Niveau abrufen und wird für seine Aussetzer eiskalt bestraft. Dabei hat Trainer Florian Kohfeldt nicht nur die richtigen Ideen, sondern stellt nach dem Rückstand sowohl personell als auch inhaltlich fast perfekt um.

