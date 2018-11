Nicht nur körperlich schlaucht das Trainingslager im Zillertal, auch kognitiv wird den Werder-Profis einiges abverlangt. Sebastian Langkamp lässt sich gar zu Superlativen hinreißen.

Es ist die erste Saisonvorbereitung für Sebastian Langkamp seit seinem Wechsel zum SV Werder – und die mental anstrengendste seiner Karriere. Das erklärte der Abwehrspieler am Mittwoch in einer Medienrunde im Trainingslager in Österreich. „Die Einheiten hier sind sehr intensiv, für Körper und Geist“, sagte Langkamp, „was die mentale Ebene betrifft, ist das bislang die anspruchsvollste Station meiner Karriere. Man fällt abends eh todmüde ins Bett, weil die Anstrengungen mit zweimal Training täglich sehr hoch sind. Aber dazu kommt noch der Denksport. Da sind die Spieler schon sehr ausgelastet.“

In der Tat verlangt Bremens Trainer Florian Kohfeldt seinen Spielern im Zillertal eine Menge ab – eben nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Direkt am Trainingsplatz hat das Trainerteam ein Zelt mit Flachbildschirm aufstellen lassen und kann dort in Echtzeit jede Übung analysieren, Stärken und Schwächen aufzeigen, Korrekturen vornehmen. „Wir sind sehr schnell in der Vorbereitung sehr tief ins Detail gegangen“, stellte Langkamp fest, „da geht es viel um die Spielphilosophie und darum, sich Dinge einzuprägen, die später zu Automatismen werden sollen.“

Unterstützung für Kohfeldts Weg

Langkamp findet, dass das genau der richtige Weg ist – auch wenn der eine oder andere Spieler etwas länger für die korrekte Umsetzung brauchen werde, „weil es hier anspruchsvoller ist als bei vorherigen Stationen“, sagte der 30-Jährige. „Man wächst mit seinen Aufgaben, und der Fußball ist ja auch insgesamt viel komplexer geworden. Deshalb ist es richtig, dass der Trainer mental viel von uns fordert. Er kann zwar nicht die gesamten 90 Minuten vorplanen. Aber er kann mit dem, was er uns Spielern mit an die Hand gibt, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir gewinnen.“