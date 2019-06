Die Angst vor dem Präzedenzfall

Atlas Delmenhorst und Werder würden gerne das DFB-Pokalspiel im Weserstadion austragen – doch die Chancen dafür stehen schlecht. Der DFB wird vermeiden wollen, einen Präzedenzfall zu schaffen.

In Offenbach veranstaltet der DFB an diesem Dienstag einen Workshop zum Thema DFB-Pokal. Eingeladen sind alle Klubs, die sich für den Wettbewerb qualifiziert haben. In der Praxis nehmen an der alljährlichen Veranstaltung aber nur Klubs teil, die nicht wissen, wie all die Vorgaben des Verbandes umgesetzt werden müssen, um ein Spiel im Pokal-Wettbewerb auszurichten. Rund 80 Seiten umfasst der DFB-Anforderungskatalog. Vertreter von Bayern München, Borussia Dortmund oder Werder werden nicht vor Ort sein. Vom Atlas Delmenhorst aber sehr wohl.

Nachdem die große Freude über das Pokallos, das Delmenhorst ein Derby gegen Werder beschert hat, gesackt ist, gibt es etliche Hürden zu überwinden. Und die sollen an diesem Dienstag in Offenbach mit dem DFB besprochen werden. Das größte Problem ist der Austragungsort. Sowohl Delmenhorst als auch Werder würde das Spiel gerne im Weserstadion austragen. Die Statuten des DFB geben dazu jedoch eine eindeutige Auskunft: Der Tausch des Heimrechts ist nicht gestattet.

In einer Stellungnahme sagt der Verband auf Anfrage des WESER-KURIER: „Der DFB befindet sich aktuell in Gesprächen mit Atlas Delmenhorst und beurteilt gemeinsam mit dem Verein die Optionen für das Heimspiel in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde.“ Beim Verband verweist man auf den Workshop und ist gespannt auf die Argumentation, mit der Delmenhorst für einen Umzug ins Weserstadion werben wird. Es gibt durchaus Verständnis für den Wunsch, in dieser außergewöhnlichen Konstellation im Weserstadion spielen zu wollen. Es gibt beim DFB aber auch die Furcht davor, einen Präzedenzfall zu schaffen – und die wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass das Spiel nicht ins Weserstadion verlegt wird.

Delmenhorst als Ausrichter im Weserstadion?

Es gibt einige und gute Argumente, die für eine Verlegung sprechen. „Wir haben seit der Auslosung schon Kartenanfragen von mindestens 6000 Leuten bekommen – und das gerade einmal innerhalb von zwei Tagen. Dazu kommen noch die Kartenbestellungen, die Werder schon erhalten hat“, sagt Bastian Fuhrken, Sportvorstand des SV Atlas. Seine Schlussfolgerung ist zwingend: „Das Spiel wollen so viele Menschen sehen, daher wäre das Weserstadion der beste Ort dafür.“

Auch bei Werder sind sie glücklich über das Los. Es entstehen, ganz banal, keine Reisekosten. Und es gibt, auch wenn Werder in den letzten acht Jahren viermal in der ersten Pokalrunde gegen Drittligisten rausgeflogen ist, gute Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Im Weserstadion wären sie ein kleines bisschen größer, so haben sie sich auch bei Werder Gedanken gemacht, wie die Statuten umgangen werden könnten. Eine Idee ist, dass Delmenhorst der Ausrichter des Spiels bleibt. So wie es der Fall wäre, hätte das Los eine Begegnung mit Bayern ergeben. Auch dann hätte Atlas eine Anfrage beim DFB gestellt, ins Weserstadion zu ziehen.

Ob sich der DFB mit dieser Idee überzeugen lässt? Atlas gefällt sie, Sportvorstand Fuhrken sagt: „Wir werden jetzt mit Werder sprechen über die Möglichkeit, dass wir das Weserstadion mieten und als Gastgeber auftreten. Wenn wir uns einigen können, hoffe ich, dass der DFB über seinen Schatten springt, auch um den Amateurfußball zu stärken.“ Nachdem der Verband auf Grund des Polizeikostenprozesses keine Länderspiele mehr nach Bremen vergibt, könnte der DFB jetzt Pluspunkte in Bremen sammeln.

Atlas-Stadion nicht einmal regionalligatauglich

Für Delmenhorst heißt es im Übrigen: Weserstadion oder Stadion an der Düsternortstraße, der Heimspielstätte des SV Atlas. Einen Umzug in ein andere Spielstätte wird es nicht geben. „Das Stadion in Oldenburg wird saniert und fällt deswegen raus, wie mir jetzt von der Stadt mitgeteilt wurde. Ein Umzug nach Osnabrück ist für uns kein Thema, zumal der VfL Osnabrück selbst ein Heimspiel im Pokal hat. Auch Bremerhaven ist keine Option“, sagt Sportvorstand Fuhrken. In der Konsequenz dürfte das bedeuten, dass eben doch in Delmenhorst gespielt wird.

So groß die Freude über das Los auch war, diese Aussicht dämpft sie enorm. Wer als kleiner Klub einen Bundesligisten zugelost bekommt, den erfreut vor allem die Aussicht auf große Einnahmen. Im Fall von Delmenhorst stehen diesen aber auch große Ausgaben entgegen. „Unser Stadion ist aktuell nicht einmal regionalligatauglich. Stand jetzt dürften wir dort gar nicht spielen“, sagt Fuhrken. „Wir bräuchten ein richtig gutes Konzept und müssten einiges investieren, um die Auflagen für den DFB-Pokal erfüllen zu können. Da nur 6000 Zuschauer ins Stadion dürfen, wären die Zuschauereinnahmen aber so gering, dass für den Verein wahrscheinlich kein Geld übrig bleiben würde, wenn wir in Delmenhorst spielen sollten.“

Rund 120 000 Euro kassierten die Teilnehmer der Landesverbände vergangene Saison, in dieser dürfte die Summe vergleichbar sein. Dazu kommen die Einnahmen von 6000 Zuschauern, die beide Klubs teilen. Davon müssen der Schiedsrichter bezahlt werden, ein Sicherheitsdienst, und gegebenenfalls noch Umbaumaßnahmen. So schmilzt die Summe sehr schnell zu einem kleinen Betrag. Im Weserstadion, mit vielleicht 30 000 Zuschauern, würde für Atlas mehr übrig bleiben.