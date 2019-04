DFB: Spieltermin steht bis Freitag fest

Werder fiebert dem Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern entgegen. Obwohl der genaue Termin noch nicht feststeht, hat der Kartenverkauf begonnen.

Bremen freut sich auf den Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal gegen den FC Bayern – doch noch ist unklar, ob das Spiel am Dienstag, den 23. April, oder erst am Mittwoch, den 24. April ausgetragen wird. Das soll laut DFB bis spätestens Freitag dieser Woche feststehen. Entscheidend für den Termin sind neben der Einschätzung der Sicherheits-Experten der Zentralen Informationsstelle für Sporteinsätze (ZIS) auch die Wünsche des Fernsehens. Klar ist nämlich, dass die Partie an beiden Tagen live von der ARD und damit im Free-TV übertragen würde, der Anstoß wäre jeweils um 20.45 Uhr.

Das Vorkaufsrecht für Dauerkarteninhaber läuft seit dem heutigen Montag und endet am Mittwoch, den 10. April, um 23.59 Uhr. Diese Tickets können online, telefonisch oder im Ticketcenter gebucht werden. Das Spiel wird dann auf der Chipkarte freigeschaltet, es wird keine zusätzliche Eintrittskarte ausgestellt.

Seit diesem Montag (9 Uhr) läuft auch die exklusive Bestellphase für Mitglieder. Diese endet bereits einen Tag früher, am Dienstag, den 9. April, um 23.59 Uhr. Bestellungen sind hier nur über Werders Homepage möglich.



Die reguläre Bestellphase für alle anderen Fans läuft von Mittwoch, den 10. April, ab 9 Uhr bis Donnerstag, den 11. April, 23.59 Uhr. Auch hier laufen die Bestellungen ausschließlich über Werders Homepage.

Sollten für das Halbfinale-Heimspiel mehr Bestellungen eingehen als Karten zur Verfügung stehen, werden die Karten zugelost. Fan-Clubs wurden bereits separat angeschrieben und konnten schon ihre Bestellung abgeben.



Die Preise entsprechen den Bundesligapreisen der Kategorie A. Wichtig: Es handelt sich um eine verbindliche Bestellung, auch wenn der genaue Spieltermin noch nicht feststand. Eine Stornierung der Bestellung ist nicht möglich.