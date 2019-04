DFB kritisiert Elfmeter-Entscheidung

Ein Schiedsrichter-Fehler kostete Werder die Chance auf den Einzug ins Pokalfinale. Dazu hat der DFB mittlerweile Stellung genommen und Fehler eingeräumt. Dafür kann sich Werder allerdings nichts kaufen.

Es war ein denkwürdiger Fußballabend, der in 78. Minute seinen aus Bremer Sicht negativen Höhepunkt hatte. Nach einem Zweikampf zwischen Theodor Gebre Selassie und Kingsley Coman entschied Schiedsrichter Daniel Siebert im Pokalhalbfinale Werder Bremen gegen den FC Bayern auf Strafstoß. Robert Lewandowski nutzte den folgenden Elfmeter zum siegbringenden 3:2. Und Werder war trotz furioser Aufholjagd um zwischenzeitlichen Ausgleich aus dem Pokal geflogen. Zu Recht oder zu Unrecht?

Der Deutsche Fußball Bund (DFB) hat dazu am Tag nach dem Spiel eine Erklärung abgegeben. Diese kommt zu einem eindeutigen Schluss: Es war Unrecht. „Einerseits gibt es Aspekte, die auf fachlicher Ebene gegen einen Strafstoß sprechen. Andererseits gibt es allerdings auch einen Aspekt, der für einen strafstoßwürdiges Vergehen spricht„, sagte Dr. Jochen Drees, fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim DFB. Um dann festzustellen: „Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt.“

Für Werder ist die Erklärung des Verbands ein schwacher Trost. Geschäftsführer Frank Baumann sagte zu Mein Werder: „Es ist positiv, dass der DFB einsieht, dass es keine richtige Entscheidung war. Uns hilft das jedoch nicht. Es war am Mittwochabend bitter und es ist noch immer bitter."

„Dafür haben wir den Video-Schiedsrichter“

Gegenüber den Spielern hatte Schiedsrichter Siebert nach seiner Entscheidung auf dem Platz eine eigenwillige Erklärung für den Elfmeter. „Der Schiri hat gesagt, der Kontakt sei unten gewesen. Unten war der Kontakt mit dem Rasen, mehr war da nicht", sagte Maximilian Eggestein nach Schlusspfiff. Eine Berührung zwischen Gebre Selassie und Coman gab es im Bereich der Oberkörper, nicht der Beine. Das war beim Betrachten der Fernsehbilder zweifelsfrei zu erkennen und hätte dazu führen müssen, dass Siebert seine Entscheidung zumindest überprüft.

Der Fußball lebt von umstrittenen Entscheidungen und den sich anschließenden Diskussionen über richtig und falsch. Weil es um immer mehr Geld geht, sollte die Einführung des Video Assistant Referee (VAR), auf Deutsch Videoassistent, für mehr Gerechtigkeit sorgen. In der Bundesliga kommt er seit Beginn der vergangenen Saison zum Einsatz. Strittige Szenen können sich Schiedsrichter seitdem mit Hilfe von Videobildern erneut anschauen und ihre Entscheidung gegebenenfalls korrigieren. Oder, wie Siebert, eben auch nicht.

Speziell dass der Schiedsrichter aus Berlin sich die Szene nicht erneut anschaute, sorgte für Wut und Empörung bei Spielern, Trainer, Manager und allen, die es gut mit Werder meinen. „Es war schwer zu sehen für den Schiedsrichter, da muss man ihn in Schutz nehmen. Aber dafür haben wir doch die Möglichkeiten des Video-Schiedsrichters“, betonte Baumann. Kapitän Max Kruse stellte den VAR komplett infrage: „Wenn man das nicht sieht, dann können wir den auch abschaffen."

„Kommunikation nicht gut abgelaufen“

Fakt ist, dass Siebert etwas gesehen hat, und sich dessen offenbar ziemlich sicher war. Der Ablauf bei Strafstößen ist in der Regel immer gleich: Es gibt nach jeder Elfmeter-Entscheidung eine Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter in Köln und dem Schiedsrichter im Stadion. Der Schiedsrichter schildert dem VAR seine Sicht auf die Situation. Sind beide Seiten in der Beurteilung nicht deckungsgleich, schaut sich der Schiedsrichter die Bilder auf einem Videobildschirm im Stadion an. Sind beide deckungsgleich, bleibt die Entscheidung bestehen.

Nach Angaben des DFB gab es den Abgleich zwischen beiden Parteien in diesem Fall nicht. Weder hat der VAR eine fachliche Einschätzung der Situation abgegeben, also ob ein Foul vorlag oder nicht. Noch kam es zu einer Diskussion, ob der Schiedsrichter die Situation falsch bewertet hat. Der DFB stellt fest, dass es zu einem „On-Field-Review„ hätte kommen müssen, damit der Schiedsrichter aufgrund der Videobilder die Situation beurteilt und entscheidet. Siebert hätte sich die Szene also auf einem Bildschirm anschauen müssen. „Im DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München ist dies in der 78. Spielminute leider nicht der Fall gewesen, da die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Video-Assistenten nicht gut abgelaufen ist“, sagt Dr. Drees. Ein Fehler, der Werder die Chance auf das Finale kostete.