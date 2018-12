Deutliche Heimpleite gegen Freiburg

Die Werder-Frauen bleiben im Tabellenkeller der Bundesliga stecken. Sie verloren ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 0:3 (0:1). Dabei stellten die Gäste die Weichen schon früh auf Auswärtssieg.

Es war eine äußerst ungewöhnliche Zeit, zu der der elfte Spieltag der Frauen-Bundesliga zwischen den Werder-Frauen und dem SC Freiburg angepfiffen wurde: Mittwoch um 11 Uhr. Damit kamen die Gäste aus dem Breisgau, die sich schon seit Dienstag in der Hansestadt aufhalten, offenbar besser zurecht: Mit 0:3 (0:1) endete die Partie auf Platz 11 am Weserstadion. Werder bleibt mit vier Punkten somit Vorletzter der Tabelle.

Nur zwölf Minuten dauerte es, bis die Favoritinnen in Führung gingen. Ein Ping-Pong-Ball fiel vor die Füße von Sandra Starke, die den ersten Treffer des Vormittags erzielte. Anschließend dauerte es weitere 15 Minuten, ehe die Bremerinnen selbst gefährlich wurden. Startelf-Debütantin Selina Cerci zielte nach einer anspruchsvollen Ballannahme aber etwas zu hoch. Und so hätte es vor der Pause fast noch den zweiten Nackenschlag gegeben, als die Freiburgerin Giulia Gwinn frei vor dem Tor auftauche, dort allerdings an Keeper Anneke Borbe scheiterte (41.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es etwas, bis wieder Schwung in die Partie kam. Eine erste Halbchance der Gäste gab es in der 56. Minute. Danach gewann die Begegnung an Fahrt, was aber weiterhin mehr an Freiburg als an Werder lag. Rebecca Knaak scheiterte knapp per Kopfball (63.), ihre Kollegin Clara Schöne machte es vier Minuten später besser und verwertete eine Ecke zum 2:0 für die Gäste. Aufgeben wollten sich die Bremerinnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ihre Offensiv-Aktionen blieben aber zu harmlos. Anders Freiburg: Jobina Lahr erhöhte in der 90. Minute zum 0:3-Endstand.