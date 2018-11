Der zwölfte Mann

Wenn der Ball ruht, und Niklas Schmidt zur Tat schreitet, dann kann man ziemlich sicher sein, dass gleich etwas Besonderes passiert. Das war so, als Niklas Schmidt vor zwei Jahren in der Nachspielzeit des Bundesliga-Spiels Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg einen Eckball vors Wolfsburger Tor schlug und Theo Gebre Selassie das Siegtor für Werder köpfte. Und das war erst gerade wieder so, als Niklas Schmidt im Drittliga-Spiel Fortuna Köln gegen SV Wehen-Wiesbaden einen Eckball vors Tor schlug und Manuel Schäffler das 3:0 für Wehen köpfte.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.