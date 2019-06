„Der wichtigste Spieler in 120 Jahren“

Werders Ex-Boss Jürgen L. Born hat einst Claudio Pizarro in Südamerika entdeckt und nach Bremen geholt. Im Mein-Werder-Interview spricht er über das Phänomen Pizarro und die Zukunft der Sturmlegende.

Herr Born, kein Trikot wurde in Bremen zuletzt öfter gekauft als das von Claudio Pizarro. Hat Sie das überrascht?

Nein, das konnte man wohl erwarten. Wir Bremer können diesem Mann einfach nur dankbar sein. Es gab in der 120-jährigen Geschichte Werder Bremens nie einen so wichtigen Spieler wie Claudio Pizarro.

Woran machen Sie das fest?

Daran, dass er in jeder Phase bedeutend für uns war. Bei seinem ersten Engagement war Werder Bremen nach vier Jahren verhältnismäßiger Erfolglosigkeit dem Abstieg schon einmal sehr nahe gewesen, der alte Vorstand hatte seine Ämter niedergelegt, und dann hat man mich aus Südamerika geholt, damit ein Außenstehender bei einem Neuanfang aus neutraler Sicht mitwirkt. Da haben wir 1999 als erstes Pizarro unter Vertrag genommen. Der hat uns sofort geholfen. Durch Tore, aber auch durch seine ganze Art. Zu der Zeit saß Ailton hier oft nur auf der Tribüne. Auf einmal ist der neben Pizarro aufgeblüht, die beiden wurden zum gefährlichsten Sturmduo der damaligen Zeit. Das erste gemeinsame Jahr der beiden war unglaublich, was die an Toren geschossen haben. Dadurch standen wir wieder sehr gut da als Verein und obendrein haben wir dann Pizarro an den FC Bayern verkauft, für 16 Millionen Mark. Mit diesem Geld konnte Werder Bremen langsam die Doublesieger-Mannschaft von 2004 aufbauen. Auch für diesen großen Erfolg war Pizarro also sehr wichtig, auch wenn er selbst bei diesen Titeln nicht mehr dabei war.

Und jede Pizarro-Rückkehr wurde ein Erfolg.

Richtig. Und das gefällt ihm ja selbst auch so an Bremen. Wenn klar war, dass er zu Werder zurückkehrt und er hier am Flughafen landete, dann standen da beinahe mehr Leute als bei einem Spiel von St. Pauli. Diese Begeisterung ist natürlich für einen Menschen schon berauschend. Und er hat immer seine Leistung gebracht. Bei seiner ersten Rückkehr hat er geholfen, dass Werder 2009 den Pokal gewann und ins Endspiel des Uefa-Pokals einzog. Bei seiner zweiten Rückkehr sicherten seine Tore Werder den Klassenerhalt 2016. Und jetzt kam er noch einmal zurück und hat wieder richtig Feuer gemacht bei Werder. Das Pokalspiel in Dortmund und das letzte Heimspiel der Saison gegen Leipzig bleiben unvergessen. Was bei seinen Einwechslungen im Stadion passiert, das ist ja unglaublich. Da jubeln ja sogar die Gegner.

Haben Sie eine schlüssige Erklärung dafür, warum Pizarro bei allen Werder-Fans so gut ankommt?

Ja. Das hängt mit den insgesamt 20 Jahren zusammen, die er inzwischen in Europa und vor allem immer wieder hier in Bremen verbracht hat. Wir haben bei Werder schon so viele Spitzenspieler erlebt – aber einen wie Pizarro eigentlich nie. Weil sich so viele Jahrgänge an ihn erinnern können. Er ist ja im Laufe dieser 20 Jahre immer mal wieder wichtig gewesen. Wir hatten mal einen Diego, der war auch ein richtig toller Fußballer – der hängt übrigens heute noch an Werder, das kann man sich nicht vorstellen. Der schaut in Brasilien immer noch, wie Bremen gespielt hat. Aber unter den Fans kommen neue Jahrgänge nach, in der Ostkurve wechselt das Publikum, und wenn man da heute durchgeht und nach Diego fragt, dann sagen einige: Ja, den hatte Werder mal, aber gesehen habe ich den nie. Bei Claudio Pizarro ist das völlig anders. Der war in 20 Jahren so oft hier – den haben im Grunde fast alle spielen sehen. Und alle lieben ihn.

Sie kennen Pizarro besser als jeder andere Bremer: Was glauben Sie – wird das wirklich seine letzte Saison?

Claudio ist vom Ball so abhängig wie ein guter Bremer von Bier und Korn. Vielleicht sagt er deshalb irgendwann: Lasst uns mal das Abschiedsspiel planen, aber ich habe noch die Chance, in Dubai oder Nordamerika oder bei Alianza Lima zu spielen - auch wenn ich persönlich Lima eher weniger sehe. Ich würde ihm jedenfalls ein Land empfehlen, wo das Niveau nicht ganz so hoch ist wie in Deutschland, damit er weiterhin das machen kann, was er so liebt und braucht: Fußball spielen. Er hängt so am Fußball und bewegt sich immer noch so elegant. Und er hat mit Sicherheit noch die Luft für mehr als eine Halbzeit, wenn er künftig in einer anderen Liga spielen sollte.

Zuletzt gab es in Pizarros Heimat Diskussionen, weil Nationaltrainer Ricardo Gareca ihn seit drei Jahren nicht nominiert. Kann ein Land wie Peru auf diesen Pizarro verzichten?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass Pizarro noch einmal für die peruanische Nationalmannschaft aufläuft. Dass man zum Beispiel ein Freundschaftsspiel nutzen könnte, um ihn würdig aus dem Nationalteam zu verabschieden. Er könnte aber auch noch einmal eine andere Rolle einnehmen, auch in wichtigen Qualifikationsspielen – nämlich die aus Bremen, die er gerade bei Werder so erfolgreich ausfüllt. Dass er zunächst auf der Bank sitzt und dann im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt wird und noch einmal richtig für Qualität sorgt. Denn in dieser Rolle ist Claudio ja geradezu genial.

Glauben Sie, dass der Nationaltrainer bei einem 41-Jährigen über seinen Schatten springt?

Es ist immer die Frage, was der Trainer und der Verband in Peru gerade wollen. Eigentlich hat sich Claudio durch die vergangene Saison in Bremen wieder ein Renommee geschaffen. Das war nicht ganz so stark, als er das eine Jahr in Köln spielte. Insofern gibt es nun eine neue Basis für den Nationaltrainer und den peruanischen Verband, über die ganze Sache noch einmal nachzudenken. So wie Werder von ihm profitiert, könnte natürlich auch die Nationalmannschaft Perus weiter von Pizarros Klasse profitieren. Ganz ohne Zweifel.

Wenn Pizarro denn mal seine aktive Karriere beendet hat, möchte der FC Bayern ihn vertraglich an sich binden, als Botschafter des Rekordmeisters. Blutet da ihr Werder-Herz?

Er ist natürlich auch ein München-Anhänger, das können wir nicht vom Tisch wischen. Da hat er sein Haus und seine Familie, da gefällt ihm vieles, die Landschaft, das Leben, das ganze Dasein. Da haben die tollsten Spieler gespielt – und er war unter den tollsten Bayernspielern auch immer noch mit der Beste. Deshalb hat er ja die Quote als zweitbester Ausländer aller Zeiten in der Bundesliga.

Also wäre sein Job bei Bayern logisch?

Das soll er ganz alleine entscheiden. Wenn er sich für München entscheidet, nehme ich ihm das nicht übel. Er hat für uns alles gemacht, was ein Spieler für uns nur machen konnte. Eine Person zwischen zwei Vereinen zu teilen, würde ich nicht befürworten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es interessanter ist, als Botschafter des FC Bayern die Reisen nach Madrid und London mitzumachen. Und ich wüsste auch nicht, welche Aufgabe er aus Bremen heraus übernehmen sollte. Vielleicht könnte er ja zu den ganz wichtigen Spielen nach Bremen kommen und im Publikum sitzen. Dann wäre sofort Stimmung im Stadion, alle würden seinen Namen rufen. Aber wir können ihn nicht krampfhaft in Bremen halten. Irgendwann erlischt eben alles, das ist so im Fußball. Jetzt aber können wir ihn ja noch mindestens eine Saison hier erleben und genießen. Das wollen wir nutzen. Er bleibt ewig für Bremen einer der ganz großen Fußballhelden.