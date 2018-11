In seiner Vorstellungspressekonferenz sprach Werder-Zugang Yuya Osako über seine Gründe für den Wechsel nach Bremen, seine Ziele und darüber, auf welcher Position er sich sieht.

Yuya Osako hatte nach der vergangenen Saison viele Möglichkeiten, innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Warum es letztlich Werder wurde, begründet der Japaner so: "Der wichtigste Grund ist der Trainer. Er hat eine gute Taktik und mir gut erklärt, was ich machen muss."

Osako sehe sich vor allem als Mittelstürmer, könne aber auch hinter den Spitzen spiele, erklärte er. "Tore schießen und Tore vorbereiten für Werder und die Fans", das seien seine Ziele, machte er deutlich. Er sei trotz der langen Pause durch die WM schon bereit zu spielen. "Nur ein paar Spiele, dann bin ich bei 100 Prozent. Ich bin bereit und möchte alles geben für Werder und die Fans."

Trainer Florian Kohfeldt ist vor allem von der Vielseitigkeit des Japaners angetan. "Er hat eine gute Technik, findet auch auf engen Räumen Lösungen. Bis hin zur Position auf der Acht kann er alles spielen. Er bringt alles mit, was wir in der Offensive brauchen", schwärmte der Werder-Coach.

Einsatz gegen Venlo in Aussicht

Auf sein neues fußballerisches Wohnzimmer freut sich der Japaner. Das Weserstadion habe eine großartige Atmosphäre und viel Einfluss auf die Spieler, erklärte Osako. Auf die Frage, ob die Nummer acht, seine Rückennummer, eine besondere Bedeutung für ihn habe, sagte er: "Daran habe ich kein Interesse an Nummern, nur an Toren."

Am Sonntag trainiert der 26-Jährige zum letzten Mal individuell. Am Montag werde er im Testspiel gegen Venlo zum Einsatz kommen, erklärte Florian Kohfeldt. Im Trainingslager in Grassau ab dem 4. August werde er dann voll ins Mannschaftstraining integriert.