Der Werder-Schreck

Er hat die Bezeichnung Werder-Schreck definitiv verdient. Augsburgs Angreifer Michael Gregoritsch hat in fünf Spielen gegen die Bremer sechs Tore erzielt. MEIN WERDER hat mit ihm darüber gesprochen.

Schon die Nennung des Namens löst bei vielen Werder-Fans ein ungutes Gefühl aus. Florian Kohfeldt erging es nicht anders. Als er während der Pressekonferenz zum Augsburg-Spiel auf Michael Gregoritsch angesprochen wurde, musste der Werder-Trainer kurz schlucken. „Stimmt, der hat beim HSV auch schon gegen uns getroffen“, sagte er. „Das war mal so ein abgefälschter Freistoß hier.“

Kohfeldt meinte die 1:3-Heimniederlage gegen Hamburg im November 2015, zu der Gregoritsch einen Treffer beisteuerte. Das war es aber noch längst nicht. Der 23-jährige Stürmer hat für den HSV und Augsburg in fünf Spielen gegen Werder sechs Tore erzielt. Im Hinspiel traf er beim 3:0-Erfolg des FCA im Weserstadion doppelt. „Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber die Spiele gegen Bremen scheinen mir zu liegen“, sagte Gregoritsch gegenüber MEIN WERDER. „Dadurch, dass es mit dem HSV Derbys waren, waren die Spiele immer besonders und ich hoffe, dass es so erfolgreich weitergeht.“

Besonders gerne erinnert sich Gregoritsch an das 2:2-Unentschieden zwischen Werder und dem HSV im November 2016. „In dem Derby ging es für uns um alles. Ich habe einen Doppelpack gemacht, und mein Bruder war im Stadion dabei.“ In Hamburg dürften sie Gregoritsch mittlerweile nicht nur eine Träne nachweinen. Vor der laufenden Saison ging er nach Augsburg. Ein Wechsel nach Bremen war für ihn kein Thema. „Es hat nie Kontakt gegeben, weil ich nicht vom HSV zu Werder gegangen wäre. Es wäre in dem Moment keine Möglichkeit gewesen und derzeit habe ich nicht vor, den FC Augsburg zu verlassen“, betonte er.

Bester Augsburger Torschütze

Augsburg dürfte auch kein Interesse daran haben, den Angreifer abzugeben. Mit elf Saisontreffern ist Gregoritsch der beste Torschütze. „Ich fühle mich auf dem Feld sehr wohl und der Verein tut mir gut. Es macht Spaß in diesem Team zu spielen“, sagte der österreichische Nationalspieler.

Im Nationalteam hat Gregoritsch schon mit den Werder-Profis Florian Kainz und Zlatko Junuzovic zusammengespielt. Junuzovic kennt er aber bereits viel länger. Beide spielten in der Jugend für den Grazer AK. Gregoritschs Vater Werner holte Junuzovic als Jugendleiter zum GAK. „Er ist ein super Spieler und ich mag ihn sehr gerne“, sagte Gregoritsch über den Werder-Kapitän.

Am Samstag allerdings wird Junuzovic, genau wie die anderen Bremer, sicherlich ganz besonders auf Gregoritsch achten. Dafür sorgt schon seine besondere Bilanz gegen Werder. Kohfeldt kann sich sogar vorstellen, den Augsburger Angreifer im Strafraum in Manndeckung zu nehmen. „Seine Präsenz in der Box ist stark“, unterstrich der Werder-Trainer. „Wir müssen ihn eng orientiert im Sechzehner verteidigen.“