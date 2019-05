Nicht nur bei Werder gehört Josh Sargent die Zukunft, der gesamte US-Fußball hofft, dass das Talent so richtig durchstartet. Das Bundesliga-Magazin „DW Kick off!“ hat nun eine Doku über Sargent veröffentlicht.

Wie hat damals eigentlich alles angefangen? Und warum ist Josh Sargent in den USA ausgrechnet beim Fußball, also Soccer gelandet? Dieser und anderer Fragen geht eine Dokumentation des Fußballmagazins der Deutschen Welle („DW Kick off!“) nach. Unter dem Titel „Josh Sargent - the future of US football?“ dreht sich im Vorfeld des anstehenden Gold Cups alles um die Wurzeln und den Werdegang des Werder-Profis.

Das komplette Video gibt es hier: