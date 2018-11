Der weite Weg zurück

Ein halbes Jahr ist es her, dass bei Fin Bartels die Achillessehne gerissen ist. Er arbeitet hart an seinem Comeback. Ein Datum für eine Rückkehr kann er aber nicht nennen. Es kann noch dauern.

Mit 25 Minuten Verspätung kommt Fin Bartels zum vereinbarten Termin. Weil er ein höflicher Mensch ist, lässt er das frühzeitig über Werders Medienabteilung ausrichten. Die Einheit mit Physiotherapeut Jens Beulke dauert länger als vorgesehen.

So ist das zurzeit mit Fin Bartels. Auf die Minute genau lassen sich seine Termine in diesen Tagen nicht planen. Dafür ist die Aufgabe, der er sich stellen muss, zu mächtig, zu komplex, zu wenig kalkulierbar. Fin Bartels ist Profifußballer bei Werder, und lieber heute als morgen soll er diesem Job auch wieder nachgehen können. Vor knapp einem halben Jahr ist Fin Bartels die Achillessehne gerissen. Es ist eine der schlimmsten Verletzungen, die Sportler sich zuziehen können.

Jetzt befindet er sich in der Reha-Phase. Anfang der Woche stellte Werder ein Foto ins Netz, das Fin Bartels zeigt, wie er in der einen Hand eine Hantel jongliert und ihm gleichzeitig zwei Bälle entgegenfliegen. „Ja“, lacht er, „das ist zurzeit so: Ich mache möglichst komplexe Übungen, viel auf einmal, für den Kopf und die Stabilität.“ Zwei Einheiten absolviert er täglich, drei, vier Stunden kann das dauern, dazu kommt die Behandlung und Pflege des Fußgelenks, der Sehnen, Bänder und Kapseln. Er ist nämlich nicht schmerzfrei. Die gute Nachricht: Es ist nicht die Sehne, die wehtut, sondern das „drumherum“, wie Fin Bartels sagt.

Nichts geht zack, zack, zack

An diesem Tag hat er vor dem Interview mit MEIN WERDER Aquajogging gemacht. Gegen einen Fußball hat Fin Bartels seit dem Dortmund-Spiel im Dezember, als ihm in der 33. Minute die Achillessehne riss, noch nicht wieder getreten. Aber er ist wieder gelaufen. Im Stadion. Ein paar Runden. Draußen auf Rasen statt drinnen auf dem Laufband. Er erzählt das mit einem Lächeln im Gesicht, sagt: „Das ist ein wichtiger Schritt.“ Kurze Pause. „Von vielen Schritten, die noch folgen sollen.“

Fin Bartels ist ein Fußballer, der forsch draufgeht, der Tricks versucht, der von seinem Tempo lebt. Im Moment kann er nicht forsch draufgehen, er kann keine Tricks versuchen, damit die Verletzung schneller wieder verheilt. Und mit dem Tempo? Das ist sowieso so ein Problem, wenn man als Sportler verletzt, also ausgebremst ist. Er muss jetzt abwarten, geduldig sein. „Ich habe es lernen müssen“, sagt er, „man sagt sich als Sportler ganz grob nach so einer Verletzung: ein halbes Jahr.“ Das ist jetzt rum. „Und ich bin noch nicht so richtig weit. Man denkt: Jetzt ist die Schiene ab, und es geht zack, zack, zack.“ Aber nichts geht zack, zack, zack.

Die Kollegen haben sich vor wenigen Tagen in die Sommerpause verabschiedet. In gut sechs Wochen kehren sie zum Training nach Bremen zurück, noch einmal zwei Wochen später geht es ins erste Trainingslager ins Zillertal nach Österreich. Eigentlich, denkt man, eigentlich ein gutes Datum, auch für Fin Bartels. Denkt auch er. Irgendwie. Sagen aber muss er ehrlicherweise: „Ich kann es leider nicht sagen. Im Kopf habe ich das Ziel.“ Und selbst wenn das klappt: sofort wieder angreifen, sofort wieder mit der Mannschaft arbeiten, sofort wieder bei 100 Prozent sein – das wird nicht funktionieren.

Neue Konkurrenz für Bartels

Werder hat seinen Vertrag, der noch bis 2019 lief, trotz all der Fragezeichen vorzeitig bis 2020 verlängert. Die Botschaft ist klar: Bei Werder wartet man auf ihn. Bei Werder plant man weiterhin mit ihm. "Wir wollen nach so einer Verletzung kein Risiko gehen", sagt Werders Sportchef Frank Baumann, "deshalb brauchen wir Geduld, und deshalb kommt es auch nicht auf zwei, drei Wochen mehr oder weniger an." Fin Bartels sagt: „Ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, dass ich gar nicht mehr zurückkomme. Daran zweifle ich auch jetzt nicht. Und dann habe ich noch ein paar Jahre. Ich will noch ein paar Jahre spielen.“

Die Werder-Fußball-Welt dreht sich trotzdem weiter. Und so hat Frank Baumann im vergangenen Winter, kurz nachdem sich Bartels verletzt hatte, Milot Rashica aus Holland gekauft. Jetzt hat er den Kölner Yuya Osako verpflichtet, und Martin Harnik soll auch noch kommen. Alles Spieler, die in Konkurrenz zu Fin Bartels stehen. Er sagt, dass er sich freut, dass diese Spieler da sind beziehungsweise da sein werden, wenn er zurückkehrt. Weil er es als Bestätigung dafür nimmt, dass Werder auf dem richtigen Weg ist. „Ich glaube, dass andere Spieler sehen, dass hier eine Entwicklung stattfindet, die nicht am Ende ist.“ Dass ihm das den Weg zurück in die Startelf sehr wahrscheinlich erschwert? „Ich habe nur vor Augen, fit zu werden. Und der Rest? Das ist gut für uns“, sagt er, „Qualität dazu zu bekommen, ist wichtig. Keiner will wieder in die Situation kommen wie zu Anfang dieser Saison.“ Da verschlief Werder – mal wieder – den Start, stand – mal wieder – früh unter Druck und trennte sich – mal wieder – vom Cheftrainer.

Diese Geschichte soll sich nicht wiederholen. Dann schon lieber eine andere. Im vergangenen Sommer holte Werder Ishak Belfodil, im Jahr davor Max Kruse, Serge Gnabry und Lennart Thy und davor Aron Johannsson und Anthony Ujah. Gespielt hat Fin Bartels am Ende trotzdem regelmäßig. Er lächelt, als er darüber nachdenkt, dann sagt er: „Das ist das Ziel. Genau.“

