Der Weg nach Europa

Die Chance ist gering, aber sie ist vorhanden: Was muss an den letzten beiden Spieltagen passieren, damit Werder sich noch für die Europa League qualifiziert?

Florian Kohfeldt sagt es schon seit einigen Wochen: Der Werder-Trainer wünscht sich ein Finale um die Europa-League-Teilnahme gegen Leipzig am 34. Spieltag. „Das ist weiterhin mein Ziel. Und was am letzten Spieltag passiert, da wage ich keine Prognosen mehr. Dann ist alles möglich“, betonte er nach dem 2:2 gegen Dortmund. Kohfeldt glaubt also an die kleine Chance auf Europa, doch was muss eigentlich passieren, damit Werder es noch schafft?

Die Grundvoraussetzung für alle Europa-Träume ist, dass die Bremer ihre beiden Spiele gegen Hoffenheim und Leipzig gewinnen. Selbst vier Punkte aus diesen zwei Partien würden nicht reichen, um noch auf den siebten Platz zu klettern, der zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation berechtigt. Sollte Werder, aktuell Tabellenneunter mit 47 Punkten und 55:48 Toren, die erforderlichen sechs Punkte holen, wäre es möglich, noch zwei Mannschaften zu überholen, allerdings nur, wenn diese mitspielen.

Platz 8: Hoffenheim, 51 Punkte, 68:47 Tore

Hoffenheim dürfte nach einer Niederlage gegen die Bremer anschließend in Mainz maximal einen Punkt holen, dann wäre Werder bei zwei eigenen Siegen vorbeigezogen. Nach vier Erfolgen in Serie schwächelten die Hoffenheimer zuletzt etwas und holten nur einen Punkt aus den jüngsten zwei Begegnungen.

Platz 7: Wolfsburg, 52 Punkte, 54:46 Tore

Wolfsburg dürfte in Stuttgart und zu Hause gegen Augsburg insgesamt höchstens einen Punkt mitnehmen. Dann wäre Werder mit sechs Zählern mehr auf dem Konto gleichauf mit dem VfL, hätte aber durch die zwei Siege das bessere Torverhältnis. Der Trend spricht allerdings für Wolfsburg: Die Niedersachsen sind seit drei Spielen ungeschlagen und holten in dieser Zeit sieben Zähler.

Platz 6: Mönchengladbach, 52 Punkte, 51:40 Tore

Auch für Mönchengladbach gilt: Damit Werder noch vorbeiziehen kann, darf die Borussia maximal einen Punkt aus den Partien in Nürnberg und zu Hause gegen Dortmund sammeln. Sollte Gladbach noch einen und Werder sechs Zähler holen, wären beide Teams punktgleich. Die Bremer müssten in dem Fall in der Tordifferenz bis zum Saisonende noch einen Rückstand von vier Treffern aufholen, um sich vor Gladbach zu schieben. Was aus Werder-Sicht Hoffnung macht: Gladbach befindet sich in einer kleinen Krise und verbuchte nur sechs Punkte aus den vergangenen sieben Spielen.