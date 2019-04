Der verhängnisvolle Pfiff

Von einem Pokalabend mit vielen spektakulären Szenen blieb vor allem eine Aktion in Erinnerung: der Elfmeter, der zum 3:2-Siegtor für die Bayern führte - und für reichlich Kritik am Schiedsrichter sorgte.

Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert war im Weserstadion ohnehin schon ausgiebig diskutiert worden. Dann kam noch dieser eher beiläufig gesagte Satz von Maximilian Eggestein kurz nach der 2:3-Niederlage gegen die Bayern hinzu, der für allgemeines Erstaunen sorgte. „Der Schiri hat gesagt, dass der Kontakt unten gewesen sei“, erzählte Werders Mittelfeldspieler und fügte korrekterweise hinzu: „Unten war der Kontakt mit dem Rasen. Mehr war da nicht.“

Überprüfen lässt sich nicht, ob Siebert diese Aussage tatsächlich tätigte. Wenn er das allerdings gesagt haben sollte, würde ihn das in die Bredouille bringen. Das würde nämlich die große Frage aufwerfen, warum die Video-Assistenten Robert Kampka und Tobias Reichel nicht eingriffen. Bei dem folgenschweren Laufduell zwischen Werders Theodor Gebre Selassie und Bayerns Kingsley Coman, das zum entscheidenden Elfmeter in der 78. Minute führte, berührten sich die Spieler mit den Beinen und Füßen überhaupt nicht, lediglich mit den Armen war ein leichter Kontakt zu erkennen. „Ein zu harter Elfmeter, aber kein grober Irrtum“, schreibt Alex Feuerherdt von „Collinas Erben“ bei Twitter. Wichtiger ist für den Schiedsrichter-Experte aber etwas anderes: „Es kommt darauf an, was der Referee gegenüber dem VAR kommuniziert hat. Hat er gesagt, dass er ein Stoßen im Oberkörperbereich wahrgenommen hat? Hat er, wie einige Bremer behaupten, gesagt, Coman sei im Beinbereich getroffen worden? Dann hätte es eine Review-Empfehlung geben müssen.“

Vertretbarer Elfer? Oder ein Fall für den VAR? Hier ist meine Einschätzung zur Strafstoßentscheidung im Pokalspiel #SVWFCB. (af) pic.twitter.com/ztkoZYQtYE — Collinas Erben (@CollinasErben) 25. April 2019

Für Werders Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann war klar: Siebert hätte sich die Szene, die letztlich die Partie entschied und die Bayern ins Pokalfinale brachte, zumindest noch einmal am Monitor anschauen müssen. „Das wäre der Situation angemessen gewesen“, fand Kohfeldt. Feuerhardt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schiedsrichtern ein Review, also ein Ansehen der Szene, auch aus taktischen Gründen gestattet sei, um eine Entscheidung in einer kritischen Spielphase besser verkaufen zu können. Siebert jedoch verzichtete darauf und machte sich zum großen Buhmann der Werder-Fans. Das Pfeifkonzert beim Gang des Schiedsrichter-Teams in die Kabine war ohrenbetäubend. Auch im Netz bekam Siebert natürlich reichlich Kritik. Sogar Bayern-Trainer Niko Kovac gab zu: „Das war eine harte Entscheidung. Wenn er den Elfmeter nicht pfeift, können wir uns nicht beschweren.“ Für Bayern-Präsident Uli Hoeneß war der Strafstoß dagegen „zu 100 Prozent in Ordnung“.

Baumann in Rage

Werder-Kapitän Max Kruse nannte die Entscheidung Sieberts wiederum „lächerlich“. Auch den stets besonnenen Frank Baumann brachte der Strafstoß in Rage, zumindest für seine Verhältnisse. „Das war nie und nimmer ein Elfmeter. Es war ein Laufduell. Es gab natürlich einen Kontakt, aber es gab kein Umreißen, kein Stoßen, kein Aufhalten“, sagte Werders Sportchef. „Wir haben die Möglichkeit des Video-Assistenten. Da sollte man sich die Szene zumindest noch einmal draußen angucken – in solch einem Pokal-Halbfinale, kurz vor Schluss.“

Wie bei so vielen wurden auch bei Baumann Erinnerungen wach an den April 2016. Werder spielte im Pokal-Halbfinale in München, und Arturo Vidal fiel ohne Gegnerberührung wie vom Blitz getroffen um. Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte trotz der offensichtlichen Schwalbe auf den Punkt, und Thomas Müller verwandelte den Elfmeter zum 2:0-Endstand. „Die Schwalbe war damals deutlich klarer als die Aktion jetzt, aber da hatten wir noch keinen Video-Assistenten. Jetzt haben wir ihn und nutzen ihn nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagte Baumann.

Auch bei Kohfeldt sorgte vor allem die Rolle des Video-Assistenten für Unverständnis. „Ich könnte viel besser damit leben, wenn dieser Elfmeter gegeben worden wäre und es gäbe keinen Videoschiedsrichter“, sagte der Werder-Trainer. Ansonsten wollte er nicht zu sehr auf die Elfmeterentscheidung eingehen, auf einen möglichen Bayern-Bonus schon gar nicht, und lieber die Leistung seiner Elf würdigen. Etwas Grundsätzliches zum Videobeweis und den technischen Neuerungen in der Bundesliga sagte Kohfeldt dann aber doch. „Ich bin überhaupt kein großer Freund des Videoschiedsrichters“, hielt er fest und benannte noch ein weiteres Problem: „Wir haben jetzt Live-Bilder auf der Bank, und das führt zu massiven Emotionen. Ob das für das Verhältnis zwischen dem Schiedsrichter und der Bank gut ist, wenn jeder auf der Bank weiß, ob es eine Fehlentscheidung ist oder nicht, darüber müssen wir im Sommer reden.“

