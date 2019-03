Der verdiente Lohn harter Arbeit

Maximilian Eggestein ist erstmals von Joachim Löw zur DFB-Elf eingeladen worden. Da ist weder überraschend, noch überfällig – sondern schlichtweg verdient, kommentiert Mein-Werder-Reporter Malte Bürger.

Maximilian Eggestein ist keiner dieser Spieler, denen in der Jugend dank eines überragenden Talents alles zugefallen ist. Mehr noch: Werders Youngster gehört zu den Spätgeborenen, als Dezemberkind hat man es im Juniorenbereich traditionell schwer. Wenige Monate können da innerhalb eines Jahrgangs eine Welt bedeuten, was die körperliche Entwicklung angeht.

Deshalb brauchte Eggestein viel Geduld – in mehrfacher Hinsicht. Erst 2015 debütierte er für die U20 mit dem Adler auf der Brust, da hatten Gleichaltrige bereits diverse Einladungen des DFB erhalten. Das erfordert starke Nerven. Inzwischen ist Eggestein unverzichtbar. Für die deutsche U21. Aber auch in Bremen, wo er nach anfänglichen Startproblemen einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat. Deshalb mag die jetzige Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw vielleicht längst keine Überraschung mehr oder sogar überfällig sein. Aber vor allem ist sie eines: Der Lohn harter Arbeit. Für Maximilian Eggestein selbst, aber auch für Werders Trainerteam – vor allem für Florian Kohfeldt.

Der Coach hat das Bremer Juwel konsequent gefördert und zu dem gemacht, was es jetzt ist: ein kommender A-Nationalspieler. Der Mittelfeldmann hat das tiefe Vertrauen mit starken Leistungen zurückgezahlt. Kurzum: Diese Beziehung ist beispielhaft für den Profifußball. Das alles ist keine Garantie für eine Vertragsverlängerung Eggesteins an der Weser, kann bei der Hängepartie aber noch von großer Bedeutung sein. Klar ist aber auch, dass eine Berufung in die DFB-Elf die Liste möglicher Interessenten nicht kürzer werden lässt. Werder darf sich trotzdem zurecht mit der Nominierung schmücken, denn sie ist eine Bestätigung für die gute Arbeit der jüngeren Vergangenheit.