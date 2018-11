Der Trick mit der Videobotschaft

Mehrfach schien der Wechsel von Davy Klaassen zu Werder zu platzen. Am Ende half eine Videobotschaft, den Niederländer von Werder zu überzeugen. Und auch Clemens Fritz spielte eine wichtige Rolle.

Wem die App „Flightradar24“ kein Begriff war, könnte Ende Juli etwas dazugelernt haben. Als am 24. Juli durchsickerte, dass Florian Kohfeldt sich auf den Weg nach Liverpool machen würde, um bei Davy Klaassen vorzusprechen, verfolgte ein findiger Fan die Flugroute über die App nach und machte sie im Internet publik. Ein kleines Privatflugzeug auf dem Weg von Bremen nach Liverpool, dank der App für jedermann gut sichtbar dokumentiert – diese Nachricht sorgte für Aufregung unter Bremens Anhängern.

Zu Beginn, als die Meldung eines möglichen Transfers erstmals aufploppte, ging es eher um die finanzielle Dimension denn um die Qualität des Spielers. 15 Millionen Euro hat Klaassen am Ende gekostet, ein Ablöse-Rekord für die Bremer und ein Vorstoß in neue Dimensionen. Aber Werder hätte auch noch mehr gezahlt, wenn es nötig gewesen wäre, sagt jemand, der in die Verhandlungen eingebunden war. Denn Werder wollte diesen Klaassen unbedingt, auch wenn der Holländer selbst lange Zweifel hatte, ob er zu Werder passt.

Jetzt, nach sieben Spielen in der Bundesliga und einem im Pokal, ist immer besser zu erkennen, was für ein Qualitätsspieler Klaassen ist. Die nette Wortschöpfung Weltklaassen trifft zu, sagen sie bei Werder, der Mann ist tatsächlich Weltklasse. Unterschiedsspieler heißt das in Fußballersprache. Einer, der eine Mannschaft auf ein anderes, höheres Niveau heben kann. Auch wenn es bei Klaassen nicht immer so offensichtlich ist wie bei Max Kruse.

Erinnerungen an Micoud

Klaassen hat ein unheimlich gutes Gespür für Spielsituationen, und das in mehrfacher Hinsicht: Mehr als der geradlinige Maximilian Eggestein hat er ein starkes Gefühl für den Rhythmus eines Angriffs. Klaassen erkennt genau, wann das Tempo verschärft werden und wann der Ball besser weiter zirkulieren sollte, um auf eine Lücke in den gegnerischen Reihen zu warten. Er ist ein wenig spektakulärer, aber sehr verlässlicher Passspieler – und er trifft unter großem Druck richtige und wichtige Entscheidungen.

Noch etwas zeichnet Klaassen aus, eine sehr gute Orientierungsfähigkeit auf dem Platz. Er hat einen Rundumblick und weiß, was in seinem Rücken passiert. Aus der Drehung kann er mit einem Pass das komplette Spielfeld öffnen, den Ball verlagern und den Gegner damit in Bewegung bringen. Drei-, viermal waren jetzt schon Zuspiele im Weserstadion zu sehen, wie man sie einst von Johan Micoud kannte. Aus diesen Pässen ergeben sich große Räume. Das ist eine Qualität, die Werder in der Art in den vergangenen Jahren nicht hatte.

Neapel als Mitbewerber

Florian Kohfeldt und Frank Baumann wollten diese Fähigkeiten unbedingt, aber es war ein langer und beschwerlicher Weg, bis der Wechsel tatsächlich zustande kam. Im Frühjahr gab es die ersten losen Gespräche, allerdings nur mit Klaassens Berater Sören Lerby. Bis in den Sommer wurde immer wieder gesprochen, und mit dem FC Everton, wo Klaassen unter Vertrag stand, auch konkret verhandelt. Mit Everton war sich Werder bereits über alle Transfer-Modalitäten einig, nur mit dem Spieler selbst nicht. Und mit dem SSC Neapel gab es einen prominenten Mitbewerber, der mit der Teilnahme an der Champions League locken konnte. Klaassen zweifelte, ob Werders Fußball zu ihm passen würde. Ob er offensiv genug sei, spielbestimmend und dominant.

Ende Juli schien der Transfer auch aus diesem Grund zu platzen, da entschloss sich Werder zu einem letzten ungewöhnlichen Versuch. Werder umwarb Klaassen mit einer Videobotschaft, einer direkten Ansprache des Trainers. Ein Gespräch mit dem Spieler hatte es zuvor nicht gegeben, alles lief ausschließlich über Berater Lerby. Das änderte sich erst, als Klaassen die Botschaft sah. Danach war er zu einem Treffen mit Werder bereit.

Fritz kümmerte sich um die Freundin

Kohfeldts Besuch in Liverpool war also der erste Kontakt zwischen Spieler und Trainer. Mit im Learjet nach England saß nicht Frank Baumann, wie ursprünglich geplant, sondern Clemens Fritz. Der Manager war wegen eines privaten Termins verhindert, an seiner Stelle kletterte Fritz in den Flieger. Für ihn gab es einen Spezialauftrag: Fritz sollte sich um Laura Benschop kümmern, Klaassens Freundin. Kohfeldt selbst konnte in der Zeit in Ruhe mit dem Spieler sprechen und ihn von einem Wechsel überzeugen. Mit Erfolg, kurz danach wurde der Transfer tatsächlich abgewickelt.

Es gibt weitere Fähigkeiten, die Klaassen für Werder so wertvoll machen. Sein Freilaufverhalten ist exzellent, er ist entweder immer wieder anspielbar, oder er bindet genug Gegner für seine Teamkollegen. Kein anderer Bremer Spieler ist so stark im Antizipieren zweiter Bälle vor dem gegnerischen Tor. Spielt Werder einen Angriff über die Flügel oder den Halbraum, läuft Klaassen meist nicht auf einen der beiden Pfosten durch, sondern bleibt im Rückraum. Für ein flaches Zuspiel in den Rücken des Gegners oder um einen Abpraller einzusammeln. Erstaunlich oft landen diese zweiten Bälle beim Niederländer, der ein untrügliches Gespür hat, wo diese Querschläger landen könnten und der dann sofort in Abschlussposition ist.

Eine Fähigkeit, die man schwer erlernen kann: Man hat sie, oder man hat sie eben nicht. Aber Klaassen hat so einige außergewöhnliche Fähigkeiten. Und die sind ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg, den Werder gerade hat.